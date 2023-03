FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach einer Roadshow mit dem Finanzchef von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Autobauers könnte zu einem neuen Anleger-Liebling werden, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht sich in seiner Ansicht bestätigt, dass BMW und Mercedes-Benz seine "Top Picks" seien./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!