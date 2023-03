Die angeschlagene Credit Suisse wird durch die UBS übernommen. Reicht das aus, um die Gemüter zu beruhigen? Der langjährige Marktkenner Stefan Müller, DGWA, zeigt sich im Interview skeptisch. Was das jüngste Bankenbeben dennoch von der Finanzkrise 2008 unterscheidet und was das für den deutschen Bankensektor bedeuten könnte, darüber spricht der Experte im Interviewe mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Außerdem gibt er eine Einschätzung ab, wie der Gesamtmarkt in der nächsten Zeit aufgestellt sein könnte. Mehr dazu im Video.