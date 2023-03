DJ DIW-Präsident Fratzscher: Finanzkrise nicht herbeireden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat angesichts der angespannten Lage im Bankensektor vor dem Herbeireden einer Finanzkrise gewarnt. "Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen, dass die Turbulenzen im Bankensektor auch in Deutschland und Europa zu signifikanten Beeinträchtigungen bei Wachstum und Wohlstand führen", erklärte er. "Finanzkrisen sind per Definition kaum vorhersehbar, aber wir dürfen sie auch nicht herbeireden." Die systemischen Risiken im Finanzsystem seien heute deutlich geringer als in der Lehman-Pleite 2008. Viele Finanzinstitute verfügten über mehr Eigenkapital und Absicherungen.

"Aktuell ist meine größte Sorge, dass es zu einer Panik auf den Kapitalmärkten kommt, da niemand weiß, welche Banken noch in Schieflage geraten könnten", betonte der Ökonom. Eine solche Panik könnte zu sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen führen. Dies bedeute, dass die Sorgen um die Liquidität des Bankensektors auch die Existenz von solchen Banken gefährde, die ansonsten solvent wären. "Der Fall von Credit Suisse zeigt deutlich, dass auch systemrelevante Banken in Schieflage geraten können", erklärte Fratzscher. "Daher sollte auch kein deutscher Finanzminister leichtfertig Entwarnung geben, da er ansonsten droht, seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen."

Der DIW-Präsident sah "auch in Deutschland bereits Anzeichen für erhebliche Verluste bei Finanzinstituten, wie die Abschreibungen der Sparkassen in den vergangenen Wochen zeigen. Die Verluste würden sich mit jedem Zinsanstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter verschärfen. Daher halte er die Zinserhöhung der EZB vom vergangenen Donnerstag "im besten Fall für eine riskante Entscheidung und im negativen Fall für einen schwerwiegenden Fehler". Eine Eskalation der Situation und eine Bankenkrise seien derzeit die größte Gefahr für die Preisstabilität in Deutschland und Europa. Sie könnten die Wirtschaft empfindlich schwächen und die Arbeitslosigkeit erhöhen, weil sie die Kreditvergabe an Unternehmen noch stärker beeinträchtigen würden.

March 20, 2023 08:31 ET (12:31 GMT)

