Stellenabbau bei Varta - Außerdem: Die Auswirkungen der Zinswende

Werbung







Der Batteriehersteller aus Ellwangen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Umsetzung eines Restrukturierungskonzepts. Dieses beinhaltet einen Stellenabbau und ebenfalls eine Kapitalerhöhung.



Der im vergangenen Jahr unter Druck geratene Batteriehersteller Varta hat einen Stellenabbau angekündigt, um Sparmaßnahmen umzusetzen. Im vergangenen Jahr senkte der Konzern mehrfach seine Prognosen, bedingt durch eine sinkende Nachfrage - insbesondere im Bereich der Knopfzellen für Kopfhörer. Das geplante Restrukturierungskonzept zur Stabilisierung des Konzerns beinhaltet eine Kapitalerhöhung mit einer geplanten Höhe von 50 Millionen Euro. Zur Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien soll ausschließlich die VGG Beteiligung SE, eine Tochtergesellschaft von Montana Tech Components, zugelassen werden.









In der vergangenen Woche gab die EZB eine erneute Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte bekannt. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte und führt zu einem Leitzins von nun 3,5 Prozent. Anlegerinnen und Anleger stehen vor der Herausforderung die aktuelle Zinspolitik und ihre Folgen in die Depots miteinzubeziehen. Die möglichen Auswirkungen der aktuellen Zinspolitik und Möglichkeiten, wie man von dieser profitieren kann, sind Thema eines aktuellen Interviews der HSBC mit n-tv. Das Video dazu finden Sie auf unserer Website unter dem folgenden Link.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC