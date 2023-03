ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 103 auf 106 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Bewertung des Sportartikelkonzerns impliziere ein höheres mittelfristiges Wachstum und zugleich weniger Margenrisiken als beim Konkurrenten Puma, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngere Geschichte beweise aber eigentlich genau das Gegenteil. Gerade in China sei der Weg zurück zu alter Profitabilität für Adidas eine größere Herausforderung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2023 / 23:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 05:01 / UTC

DE000A1EWWW0