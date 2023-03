10 Prozent Preisermäßigung für Voranmeldungen bis 5. Mai

Das Korea Health Industry Development Institute (KHIDI, Präsident: Cha Soon-do) und Chungcheongbuk-do (Governeur: Kim Young-hwan) laden Unternehmen sehr herzlich zur Teilnahme am Business Partnering auf der BIO KOREA 2023 ein, einer von den beiden Organisationen gemeinsam betreuten Veranstaltung.

Business Partnering, einer der Hauptprogrammpunkte der BIO KOREA 2023, dient der Erörterung diverser Geschäftschancen und Forschungskooperationspläne, wie etwa gemeinsame Studien, Markteintritte und Technologietransaktionen, in individuellen Besprechungen zwischen Unternehmen und Organisationen im Biogesundheitsumfeld.

Business Partnering findet ebenso wie die BIO KOREA 2023 von Mittwoch, den 10. Mai bis Freitag, den 12. Mai zeitgleich on- und offline statt. Insbesondere werden die Online-Meetings rund um die Uhr (24 Std.) abgehalten, um erfolgreiche Treffen mit ausländischen Firmen zu ermöglichen.

Unternehmen, die am Business Partnering teilnehmen möchten, sollten sich für FCA (Full Convention Access) oder OPA (Online Partnering Access) registrieren. Interessenten, die sich bis Freitag, den 5. Mai für FCA anmelden, erhalten eine 10-prozentige Preisermäßigung und Zugang zu allen Programmteilen der BIO KOREA 2023, darunter Konferenzen, Ausstellungen und Business Partnering.

FCA (Full Convention Access): Teilnahme an allen Programmen der BIO KOREA 2023, einschließlich Konferenzen, Ausstellungen und Business Partnering.

OPA (Online Partnering Access): Teilnahme am Business Partnering (24 Std.)

Bei allmählichem Abklingen der weltweiten COVID-19-Pandemie veranstaltet BIO KOREA seit dem vergangenen Jahr offline-fokussierte Programme. Mit zunehmender Verbesserung der Pandemielage beobachtet die BIO KOREA 2023 International Convention ein zunehmendes Interesse seitens ausländischer Unternehmen.

Über eine von der australischen und der kanadischen Botschaft in Korea organisierte Delegation nehmen mindestens 20 ausländische Unternehmen und Forschungsinstitute in den Bereiche Krebs-Chemotherapie, Zelltherapie, Gentherapie sowie Auftragsforschungsinstitute (CRO) und andere an der Veranstaltung teil. Darüber hinaus können ausländische Teilnehmer der BIO KOREA 2023 über die Landesstände von Deutschland, Thailand und Taiwan einen direkten Besuch abstatten und Geschäftschancen mit koreanischen Firmen erkunden.

Ferring Pharmaceuticals aus der Schweiz, das im vergangenen Jahr die Zulassung der FDA für ein neues Mikrobiom-Arzneimittel und ein Gentherapieprodukt für Blasenkrebs erhalten hat, wird am Business Partnering teilnehmen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den vielversprechenden koreanischen Unternehmen zu prüfen, die für ihre Arbeit in den Bereichen Gentherapie, Mikrobiom sowie Technologien für die Behandlung gynäkologischer Erkrankungen und Unfruchtbarkeit bekannt sind.

Die Regenerative Medicine Acceleration Foundation (RMAF), der Korean Fund for Regenerative Medicine (KFRM) und der Council for Advanced Regenerative Medicine (CARM) organisieren und unterhalten gemeinsam einen Stand für fortschrittliche regenerative Medizin. Durch ihre Teilnahme an diesem Stand nehmen rund 30 Unternehmen, Kliniken und ähnliche Organisationen in den Bereichen Gen-, Zell- und Immunzelltherapie, CDMO (Auftragsinstitute für Entwicklung und Fertigung) für regenerative Medizin sowie die Firmen Genemedicine, Cellid und HK inno.N am Business Partnering teil.

Ein Pressesprecher des KHIDI erklärte: "Im Jahr 2022 boten wir den Teilnehmern eine Möglichkeit für kontinuierlichen Technologieaustausch durch die On- und Offline-Veranstaltung von Business Partnering, wo insgesamt 730 Besprechungen mit 421 Teilnehmern aus 32 Ländern stattfanden. In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf Business Partnering auf den Offline-Kanälen, um die Möglichkeiten für direkten Austausch mit ausländischen Unternehmen weitestgehend auszudehnen, einen Ort für mehr aktive Geschäftsbesprechungen bereitzustellen und auf diese Weise einen Grundstein für den Markteintritt koreanischer Firmen in den Weltmarkt zu legen."

Unternehmen, die am Business Partnering teilnehmen möchten, können sich auf der Website von BIO KOREA (www.biokorea.org) dazu anmelden.

Contacts:

BIO KOREA Organizing Committee

Byungyeon Lee

+82-1661-0810

pr@biokorea.org