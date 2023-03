Passau (ots) -Das fünfte Jahr in Folge auf Rekordkurs: Das Passauer E-Commerce Unternehmen Tourispo wächst mit seiner Online-Shop-Marke SportFits (https://sportfits.de) rasant weiter und kann für das Geschäftsführer 2022 Umsätze von 18,6 Millionen Euro verzeichnen. Trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds, mit hoher Inflation und Ukraine-Krieg, konnte damit ein Wachstum von 55 Prozent im Vorjahresvergleich erzielt werden. Dass dies nicht zu Lasten der Profitabilität geht, zeigt die erneute Erhöhung der operativen Marge von 6,7 auf über 8,5 Prozent. Dieses Ergebnis ist im Branchenvergleich außergewöhnlich und versetzt SportFits in eine hervorragende Ausgangslage, um auch 2023 überdurchschnittlich zu wachsen und weitere Marktanteile zu gewinnen. Gleichzeitig wird mit dem neuen Logistikzentrum in Nachhaltigkeit und Energieeffizienz investiert."2022 war in doppelter Hinsicht ein herausforderndes Jahr für SportFits", erklärt Geschäftsführer Florian Weis die aktuelle Situation. "Die Nachfrage nach den über 170 Premiummarken aus den Bereichen Sport, Outdoor & Camping erreichte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein absolutes Rekordniveau. Besonders in den letzten beiden Monaten des Kalenderjahres musste unser Team Sonderschichten einlegen, um das enorme Bestellvolumen zu bewältigen." Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen bei SportFits für das neue, hochautomatisierte Logistikzentrum in Salzweg auf Hochtouren.Big Data als Schlüsselkompetenz im E-CommerceSportFits versteht sich nicht nur als Online-Fachhändler, sondern in erster Linie auch als IT-Unternehmen. In einem hart umkämpften Markt konnte das Passauer Unternehmen nun das fünfte Jahr in Folge deutlich stärker wachsen als der direkte Wettbewerb und zudem noch die Profitabilität von Jahr zu Jahr steigern. "Die Fähigkeit große, sich schnell verändernde Datenmengen zu analysieren, versetzt uns in die Lage, unsere Einkaufs- und Marketingbudgets präzise zu steuern und Trends zu erkennen", erklärt Martin Bauer, Geschäftsführer und Leiter der Entwicklungsabteilung.SportFits entwickelt große Teile seiner ERP-Software, seiner Webshops und seiner Analysesoftware selbst und kann sich somit Vorteile in einem harten Wettbewerbsumfeld erarbeiten. "Viele Händler versuchen sich auf Trendsportarten zu fokussieren. So wurden durch die Corona-Pandemie die Budgets weg von Skisport hin zu Outdoor und Bike verschoben. Nun ist eine gewisse Sättigung eingetreten und Bereiche, die noch vor einem Jahr extrem gut funktionierten werden zu Problembereichen. Mit unserer Software arbeiten wir viel feingranularer und versuchen marken- und bereichsübergreifende Trends auf Produktebene schnell und präzise zu erkennen", so Bauer weiter. "Nicht eine Sportart oder eine Marke funktioniert gut, sondern ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Farbe. Aufgabe unserer Software ist es genau diese Produkte zu identifizieren."Mehr Premium-Marken und verbesserte ProduktpräsentationBesonders im Fokus stand im vergangenen Jahr 2022 bei SportFits die Verbesserung des Einkaufserlebnis. "Wir haben das Angebot auf über 180.000 Produkte von mehr als 170 Premiummarken ausgebaut", erklärt Florian Weis, der unter anderem auch die Verantwortung für den Einkauf trägt. Um dieses riesige Angebot übersichtlich zu präsentieren, wurden eine leistungsfähige Suchtechnologie und zahlreiche Produktfilter in der hauseigenen IT-Abteilung umgesetzt. Zudem wurde ein starker Fokus auf eine verbesserte Produktpräsentation gelegt. Viele Produktbilder, ausführliche Beschreibungen und Produktvideos helfen den Kunden, die richtige Wahl zu treffen. "Der starke Fokus auf die technische Verbesserung des Webshops und die softwarebasierte Produktauswahl waren Schlüsselfaktoren, um trotz des problematischen Marktumfelds stark zu wachsen", so Martin Bauer.Schnellerer Versand durch neues LogistikzentrumFür 2023 wird der Fokus nun auf eine weitere Verbesserung der Kundenzufriedenheit gelegt. "Unser Ziel für das zweite Halbjahr 2023 ist es, 99 Prozent der Pakete innerhalb von 24 Stunden an den Versand zu übergeben und 99 Prozent aller Retouren in weniger als 3 Werktagen zu bearbeiten - auch zu Stoßzeiten nach Black Friday und vor Weihnachten", so Weis. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen werden über fünf Millionen Euro in ein neues, hochautomatisiertes Logistikzentrum in Salzweg, nördlich von Passau, investiert.Kernstück des Neubaus wird die AutoStore-Anlage von Element Logic. Diese ermöglicht mit rund 12.000 Lagerplätzen die Lagerung von bis zu 150.000 Produkten auf weniger als 500 Quadratmetern. Das vollautomatisierte Ein- und Auslagerungssystem unterstützt damit die Mitarbeiter im Lager und ermöglicht ein deutlich höheres Versandvolumen als die bisherige Logistik. Für SportFits-Kunden ergeben sich dadurch nicht nur eine größere Produktauswahl, sondern auch kürzere Lieferzeiten.Das gesamte Gebäude wird von der Firma Goldbeck aus Regensburg nach dem BEG-Standard der Effizienzhaus-Klasse 40 gebaut. Somit ist es für einen Gewerbebau außergewöhnlich energieeffizient. Eine große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe sorgen für eine von Gas unabhängige Energieversorgung.https://sportfits.dePressekontakt für Rückfragen und weitere Bilder:Andrea PoschingerMail: andrea.poschinger@sportfits.deTelefon: 0851 - 210 372 6Original-Content von: TouriSpo GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111165/5467843