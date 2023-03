Der Schritt unterstreicht die starke Erfolgsbilanz des Unternehmens bei Investitionen in Großbritannien und Europa

Managing Director Drew Loucks wird die neue Niederlassung leiten

Great Hill Partners, eine Private-Equity-Firma, die in wachstumsstarke, zukunftsorientierte Unternehmen investiert, meldete heute die Eröffnung einer Niederlassung in London, mit der die bisherige erfolgreiche Investitionstätigkeit in Großbritannien und Europa unterstützt werden soll. Die Niederlassung London wird das regionale Drehkreuz von Great Hill für Großbritannien und Europa bilden und dem Unternehmen eine eigenständige Präsenz vor Ort, einen besseren Zugang zu Anlagemöglichkeiten und Ressourcen für Portfolio-Unternehmen bieten. Der langjährige Managing Director von Great Hill, Drew Loucks, wird die neue Niederlassung leiten und das Londoner Team erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005226/de/

(Photo: Business Wire)

"Die Eröffnung einer Niederlassung in London ist für Great Hill ein natürlicher nächster Schritt", sagte Chris Gaffney, Managing Director bei Great Hill. "Wir haben über mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Investitionen im Vereinigten Königreich und in Europa und verfügen über ein großes und wachsendes Portfolio an internationalen Investitionen. Die Eröffnung einer Niederlassung in London bietet uns bessere Möglichkeiten, mit einigen der führenden, wachstumsstarken Unternehmen in der Region zusammenzuarbeiten, und Drew ist der ideale Experte für die Leitung unserer Expansion."

"Das Vereinigte Königreich und Europa sind dynamische und attraktive Märkte, die in einer Vielzahl von wachstumsstarken Sektoren interessante Investitionschancen bieten", sagte Loucks. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit einer Präsenz in London unsere Investitionstätigkeit in ganz Europa weiter stärken und unsere in den USA ansässigen Portfolio-Unternehmen bei der potenziellen Ausweitung ihrer Geschäfte im Ausland besser unterstützen können."

Seit seiner Gründung hat Great Hill in zahlreiche wachstumsstarke europäische Unternehmen investiert, darunter die Momondo Group, Reward Gateway, NotontheHighStreet, Educaedu, eloomi, Ikon Science und BigChange. Zuletzt hat Great Hill 180 Millionen Euro investiert, um das deutsche Unternehmen Echobot, einen führenden Anbieter von Sales Intelligence in Europa, und das in Finnland ansässige Unternehmen Leadfeeder, eine branchenführende Plattform für Web Visitor Intelligence, zu fusionieren und so eine bahnbrechende, auf KI basierende Sales-Intelligence- und Go-to-Market-Plattform zu schaffen.

Über Great Hill Partners

Great Hill Partners, gegründet 1998, ist eine in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die Investitionen von 100 bis 500 Millionen US-Dollar in wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen Software, digitaler Handel, Finanztechnologie, Gesundheitswesen und digitale Infrastruktur anstrebt. Great Hill unterhält Niederlassungen in Boston und London und hat bereits über 12 Milliarden US-Dollar an Kapitalzusagen aufgebracht und in mehr als 95 Unternehmen investiert. Das Unternehmen blickt auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Unternehmern und bei der Bereitstellung flexibler Ressourcen zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen bei ihrer Expansion zurück. Great Hill ist für seine führende Rolle in der Branche anerkannt und erreichte Platz 3 im HEC Paris-Dow Jones Mid-Market Buyout Performance Ranking 2022, in dem die Fondsperformance von 563 führenden Private-Equity-Firmen zwischen 2009 und 2018 bewertet wurde. Weitere Informationen, darunter auch eine Liste aller Investitionen von Great Hill, finden Sie unter www.greathillpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

