Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren, bevor man Investment-Entscheidungen trifft. Aber informieren sollte man sich auf jeden Fall, so Marcel Langer, Executive Director bei J.P. Morgan. Das Interesse an Grundlagenwissen zeigt sich auch bei Veranstaltungen wie der Invest 2023 in Stuttgart, wo Besucher die Aussteller an den Ständen konkret befragen konnten. Was technische Verständnisfragen dabei bringen, welche Produkte gerade besonders gefragt sind und worauf man dabei achten muss, darüber hat sich DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe mit dem Experten unterhalten. Mehr dazu im Video.