Berlin (ots) -Viele Menschen leiden unter Schlafstörungen, dem nächtlichen Gedankenkarussell oder schleppen sich nach der Zeitumstellung am kommenden Sonntag wieder "hundemüde" durch den Tag. Was man unbedingt über einen gesunden Schlaf wissen sollte und wie man endlich besser und erholsamer schläft, ist Thema des neuen Podcasts "Hundemüde & Knallwach" der Krankenkasse BKK VBU.Zu wenig Schlaf als GesundheitsrisikoAusgeschlafen macht das Leben einfach mehr Spaß. Zu wenig Schlaf dagegen sorgt nicht nur für schlechte Laune, sondern ist auf Dauer auch ungesund. Das Immunsystem leidet und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Adipositas wächst.Pünktlich zur Zeitumstellung am Sonntag, den 26.03.2023 sprechen die Mental Health Aktivistin und Autorin Sonja Koppitz mit Schlafexpertin Thea Herold von der Schlafakademie Berlin und BKK VBU-Pressesprecherin Wiebke Kottenkamp über das wichtigste Drittel unseres Lebens: Den Schlaf. Rund 219 000 Stunden schläft der oder die Durchschnittsdeutsche im Lauf des Lebens. Für Körper und Geist ist diese Erholungszeit essentiell, denn im Schlaf finden lebenswichtige Prozesse statt: Nervenzellen verknüpfen sich, Proteine werden aufgebaut, Hormone ausgeschüttet und im Gehirn wird verarbeitet und "aufgeräumt". Gibt es für den Körper nicht ausreichend Regenerationszeit im Schlaf, so hat dies Folgen für die physische und psychische Gesundheit.Auch in stressigen Zeiten gut schlafenAber wieviel Schlaf braucht der Mensch? Gibt es Schlafunterschiede zwischen Männern und Frauen und wie kann man auch in stressigen Zeiten lernen, gut ein- und durchzuschlafen? Welche konkreten Gesundheitsangebote gibt es, die einen guten Schlaf fördern? Um all diese Fragen geht es im Präventions-Podcast "Hundemüde & Knallwach" der BKK VBU. "Leider ist vielen Menschen nicht bewusst, wie wertvoll ein guter Schlaf für die eigene Gesundheit ist. Deswegen ist es uns wichtig, zu sensibilisieren und aufzuklären, aber auch viele praktische Tipps zu geben, wie man endlich besser schläft" erklärt Babett Stäbler-Kirsten, Referentin Gesundheitsförderung & Prävention bei der BKK VBU, die Idee des von ihr initiierten Podcasts.Hier (https://www.meine-krankenkasse.de/ratgeber/gesund-leben/wohlbefinden-stressbewaeltigung/gesunder-schlaf/podcast-gesunder-schlaf/) geht es zum Podcast "Hundemüde & Knallwach" sowie auf spotify und überall wo es Podcasts gibt!