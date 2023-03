Der Solarstrom aus der Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 13,5 Megawatt kann in dem Speicher mit 3,7 Megawattstunden zwischengespeichert werden. Zur Eröffnung kam selbst der sächsische Ministerpräsident vorbei.In Priestewitz bei Dresden ist das nach Angaben der beteiligten Unternehmen ein Photovoltaik-Speicher-Kraftwerk aus den Innovationsausschreibungen* in Sachsen in Betrieb genommen worden. Dies lockte selbst Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) vor Ort. Bei dem Projekt handelt sich dabei um einen Solarpark mit 13,5 Megawatt und einen Batteriespeicher mit 3,7 Megawattstunden ...

