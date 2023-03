DJ PTA-News: S IMMO AG: Verkauf Berlin-Portfolio

Wien (pta/20.03.2023/15:30) - Die S IMMO AG freut sich, weitere Fortschritte bei ihrem laufenden Verkaufsprogramm für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland bekannt zu geben.

Heute hat die S IMMO AG einen Vertrag über den Verkauf von 41 Objekten in Berlin, bestehend aus rund 1.300 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit über 100.000 m² Mietfläche unterzeichnet.

"Die S IMMO verfolgt weiterhin ihren Plan, renditeschwächere Objekte in Deutschland zu verkaufen und in renditestärkere Büroimmobilien in der CEE-Region zu reinvestieren", so Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S IMMO. "Dabei profitieren wir von der hohen Qualität unserer Objekte, die weiterhin eine Vielzahl von Käufern anziehen."

Der Verkauf wird voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen sein.

Diesen Verkauf inkludierend, hat die S IMMO seit September 2022 in Deutschland Verkaufsverträge für 152 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 570 Mio. unterzeichnet.

Während der Erfolg der S IMMO beim Verkauf von Wohnimmobilien augenscheinlich ist und sich voraussichtlich fortsetzen wird, wurde die Verkaufspipeline im Januar 2023 um Gewerbeimmobilien außerhalb Berlins im Wert von mehr als EUR 200 Mio. erweitert. Insgesamt werden derzeit deutsche Objekte im Wert von über EUR 500 Mio. zur Veräußerung durch die S IMMO geprüft.

