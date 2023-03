Tokio, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Ubitus nutzt die globale Infrastruktur, die Grafikprozessoren (GPUs) und Virtual Machine-Ressourcen (VM) von Google Cloud, um durch Cloud-Streaming reibungslos mehr Spiele zum Leben zu erwecken.- Die GameCloud (https://ubitus.net/cloud-gaming/) -Lösung von Ubitus wird auf dem Google Cloud Marketplace erhältlich sein.Ubitus K.K., ein führender Anbieter von Cloud-Streaming-Technologie, und Google Cloud gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um die Entwicklung von Cloud-Streaming in der Spielebranche voranzutreiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat sich Ubitus für Google Cloud als seinen primären Cloud-Anbieter entschieden und wird den Großteil seiner Rechenlasten auf Google Cloud ausführen. Darüber hinaus wird die GameCloud (https://ubitus.net/cloud-gaming/) -Lösung von Ubitus auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar sein und bietet Entwicklern so noch mehr Zugang zu seinen Cloud-Gaming-Technologien. Ubitus arbeitet mit großen Spielkonsolen und -herausgebern zusammen, um Spieleentwicklern zu helfen, Inhalte für Spieler weltweit bereitzustellen.Spielehersteller brauchen Streaming-Technologie-Anbieter, die ihnen helfen können, ihr Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich zu verbessern. Durch die Verlagerung der Hardwareanforderungen in die Cloud können Spielehersteller es Spielern ermöglichen, ihre Lieblingsspiele auf jedem Gerät (Fernseher oder Mobiltelefone) in jeder Umgebung zu spielen und Bilder in voller 4K-Auflösung zu streamen. Dies hilft Spieleherstellern, neue Zielgruppen zu erreichen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und das Kundenerlebnis zu verbessern.Gemeinsam werden die beiden Unternehmen auf folgende Weise daran arbeiten, um Cloud-Streaming für Spiele digital umzugestalten:- Beschleunigung der Marktinnovation: Ubitus wird die globale Reichweite, die GPU- und VM-Ressourcen von Google Cloud sowie deren Know-How in den Bereichen Daten, Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML) nutzen, um die Qualität und Leistungsfähigkeit seiner Streaming- und On-Demand-Dienste für die Spielebranche und darüber hinaus zu verbessern - einschließlich Angebote in den Bereichen Mode, Immobilien und Automobil.- Verbesserter Zugriff auf Streaming-Lösungen: Die patentierte GameCloud-Lösung von Ubitus wird auf dem Google Cloud Marketplace (https://cloud.google.com/marketplace) verfügbar sein und die Unterstützung für die weltweite Verbreitung von Inhalten verbessern.- Digitaler Wandel des Cloud-Game-Vertriebs: Ubitus wird die offene Infrastruktur, den verbesserten Cybersicherheitsschutz und das Know-How von Google Cloud in den Bereichen Daten, KI und ML nutzen, um den weltweiten Vertrieb von Cloud-Spielen weiter zu optimieren."In Zusammenarbeit mit Google Cloud werden wir einen der flexibelsten und leistungsfähigsten Streaming-Dienste bereitstellen, um die Markteinführungsstrategien der Kunden zu erfüllen", sagte Wesley Kuo, Gründer und CEO von Ubitus. "Unsere Partnerschaft ermöglicht es Spiele, High-Fidelity- und interaktive Inhalte weltweit auf jedem Gerät zu verteilen, einschließlich PCs, Handys, Tablets, IPTV und VR/AR-Headsets"."Als wir uns bei Google mit der Zukunft des Cloud-Streamings für Spiele befasst haben, haben wir festgestellt, dass das robuste Angebot von Ubitus eine neue Messlatte für die Spielebranche setzt", so Jack Buser, Director, Google Cloud for Games. "Unsere Partnerschaft mit Ubitus unterstreicht einmal mehr das Engagement von Google Cloud, Live-Service-Spiele auf jedem verbundenen Gerät zu ermöglichen."Informationen zu UbitusUbitus betreibt die weltweit beste GPU-Virtualisierungstechnologie und Cloud-Streaming-Plattform und hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe seiner fortschrittlichen Technologie eine hervorragende Benutzererfahrung zu bieten. Solange die Nutzer mit einem Breitbandnetz verbunden sind, können sie das überragende Gaming-Erlebnis auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Smart-TVs und PCs genießen. Mit der innovativen GameCloud®-Technologie ist Ubitus in der Lage, interaktive Medieninhalte mit einem beeindruckenden Erlebnis auf mehreren Geräten für Plattformbetreiber und Entwickler digitaler Inhalte zu streamen, um die Popularität des Metaverse mit nützlichen Anwendungen zu steigern.Informationen zu Google CloudDurch Google Cloud ist jedes Unternehmen in der Lagen den digitalen Wandel seines Geschäfts zu beschleunigen. Wir liefern Lösungen für Unternehmen, die die Spitzentechnologie von Google nutzen - und das alles in der saubersten Cloud der Branche. Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen wenden sich an Google Cloud als ihren vertrauenswürdigen Partner, um Wachstum zu ermöglichen und ihre wichtigsten Geschäftsprobleme zu lösen.pr@ubitus.netpress@google.comPressekontakte:pr@ubitus.netpress@google.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1975237/Ubitus_logo_blue_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ubitus-und-google-cloud-geben-strategische-partnerschaft-zur-forderung-von-cloudbasiertem-game-streaming-bekannt-301776061.htmlOriginal-Content von: Ubitus K.K., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081403/100904619