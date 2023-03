Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG



Unternehmen: 3U HOLDING AG

ISIN: DE0005167902



Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.03.2023

Kursziel: 5,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann, Sebastian Weidhüner



What's next?



3U ist eine Management- und Beteiligungsholding, die vornehmlich in den Bereichen E-Commerce für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), Erneuerbare Energien (EE) und IT bzw. Telekommunikation (ITK) agiert. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen insbesondere auf die operative Entwicklung der weclapp SE (ERP-Software) fokussiert. Nach dem äußerst erfolgreichen Verkauf der 71%-Beteiligung an weclapp im September 2022 zu 161 Mio. Euro verfügt das Unternehmen aktuell über einen Liquiditätsbestand in Rekordhöhe. So hat 3U einen Kassenbestand von etwa 190 Mio. Euro und hält Gold im Gegenwert von rund 3 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung zinstragender Finanzverbindlichkeiten i.H.v. 20 Mio. Euro lag die Nettoliquidität je Aktie zum Jahresende 2022 u.E. bei 4,73 Euro. Dadurch verbleiben auch nach der angekündigten Ausschüttung von 3,20 Euro je Aktie (Dividendenrendite: 63%) bzw. in Summe 117 Mio. Euro weitere ca. 70 Mio. Euro für anorganisches Wachstum. Derzeit prüft 3U laut Vorstand insbesondere den Zukauf von Unternehmen oder Kundenstämmen in den bestehenden Segmenten SHK und ITK.



Das verbliebene operative Geschäft besteht aus drei unkorrelierten, weitgehend konjunkturunabhängigen Geschäftsbereichen mit geringem Investitionsbedarf. Im ITK-Segment profitiert der IT-Bereich von einer anhaltenden Digitalisierung sowie dem Trend zum Cloud Computing. Der TK-Bereich sieht sich hingegen zwar einer übergeordnet abschwächenden Nachfrage ausgesetzt, ermöglicht in der Run-Off-Phase infolge seiner guten Marktposition dennoch hochmargige Cashflows. Das Segment Erneuerbare Energien umfasst drei Wind- sowie einen Solarpark und profitiert von jüngst abgeschlossenen PPAs zu attraktiven Konditionen sowie gestiegenen Strompreisen am Spotmarkt. Die im Geschäftsbereich SHK (organische Umsatz-CAGR 2018 bis 2022e: 12,4%) enthaltene E-Commerce-Tochter Selfio sollte an einer anhaltend positiven Marktentwicklung partizipieren und mittelfristig im Zuge einer stärkeren Profitabilitätsfokussierung Skaleneffekte realisieren. Im Status Quo beziffern wir den Free Cashflow des Konzerns für das laufende Jahr auf 2,5 Mio. Euro. Zusätzliches Potenzial ergibt sich i.W. durch drei strategische Initiativen, die im Repowering bestehender Windparks, in dem Ausbau des Managed Services-Geschäfts und in der Einführung neuer Produkte des Online-Handels (u.a. innovative Heizzentralen) bestehen.



Bewertungstechnisch reflektiert der aktuelle Kurs nur einen Aufschlag von 0,35 Euro je Aktie zur Nettoliquidität. Dagegen beziffert unsere DCF-Bewertung den Equity Value auf 0,76 Euro je Aktie. Darüber hinaus erhalten Investoren eine Realoption in Bezug auf eine Reallokation des übrigen Kassenbestands. Da das Management insbesondere mit der weclapp-Veräußerung gezeigt hat, dass es sowohl Unternehmen operativ entwickeln als auch selbst in unvorteilhaften Marktphasen zu attraktiven Konditionen veräußern kann, gehen wir auch zukünftig von einer wertschöpfenden Kapitalallokation aus.



Fazit: Die 3U-Aktie bietet Investoren derzeit die spannende Gelegenheit, ein profitables Unternehmen nur 7% über seiner Nettoliquidität zu erwerben und von weiteren M&A-Transaktionen des erfahrenen Managements zu profitieren. Wir nehmen die 3U HOLDING AG mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 5,50 Euro in unsere Coverage auf.







