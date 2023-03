Die Elektromarke Livewire von Harley-Davidson hat den deutschen Markt betreten. Das erste E-Motorrad namens Livewire One kann ab sofort bestellt werden und soll ab April auf den Straßen zu sehen sein. Gleich vier europäische Märkte möchte Harley-Davidson mit seinem Livewire One erobern. In Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich kann das 105 PS starke Elektro-Bike für einen Anzahlungsbetrag von 100 Euro bestellt ...

