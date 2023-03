Tagesausblick für 21.3.: DAX rappelt sich nach schwachen Start auf. ZEW und Autoaktien im Fokus.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die geplante Übernahme der Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS vertrieb bei den Investoren die eine oder andere Sorgenfalte. Dennoch bleiben sie zum Auftakt in die neue Handelswoche verunsichert. Neben den Ängsten rund um den Bankensektor steht die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed im Fokus der Anleger. So startete der DAX® zunächst mit einem Abschlag von knapp einem Prozent. Im Vorlauf drehte der Index allerdings nach oben und schloss bei knapp 15.000 Punkten. Rückenwind kam am Nachmittag unter anderem von der Wall Street. Dow Jones und Nasdaq-100 starteten mit deutlichen Zugewinnen in den Handelstag.

Am Anleihemarkt zeigen sich weiterhin große Ausschläge. Nach anfänglichen Kursgewinnen deutscher Bundesanleihen und einem Rückgang der 10jährigen Rendite auf unter 2 Prozent drehte die Stimmung und die Kursgewinne lösten sich bis Handelsschluss wieder auf. Die Notierungen der Edelmetalle Gold und Silber präsentierten sich weiterhin robust. Heute schielte der Goldpreis gar kurzzeitig über die Marke von 2.000 US-Dollar. Ein Aufwärtstrend zeichnet sich am Ölmarkt aktuell noch nicht ab. Vielmehr müht sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil in einer Bodenbildung zwischen 70 und 75 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Nach der Kurskorrektur bei der Allianz wird die Aktie mit einer Dividendenrendite von 5,7 Prozent bewertet. Bayer hat in China eine erweiterte Zulassung für das Prostatamedikament Nubeqa erhalten. Die Investoren quittierten den Aufstieg von Rheinmetall in den DAX® mit einem Kursaufschlag. Der Batteriehersteller Varta plant eine Restrukturierung und eine Kapitalerhöhung. Die Aktie sackte daraufhin zweistellig ab. Die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank starteten mit deutlichen Abschlägen in den Handel. Drehten allerdings im Tagesverlauf in die Gewinnzone.

Morgen werden unter anderem Hella, Nike, Pfeiffer Vacuum und RWE Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen beziehungsweise zur Bilanzpressekonferenz laden. Möglicherweise wird es einen aktualisierten Ausblick auf das laufende Jahr geben. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Zulassungen in Europa. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen März 2023

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.980/15.080/15.140/15.260 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.380/14.460/14.540/14.690/14.760 Punkte

Der DAX® startete mit Abschlägen in den Handelstag und sank kurzzeitig in den Bereich von 14.460 Punkten. Einige Investoren nutzten die anfängliche Schwäche und deckten sich ein. So drehte der Index im weiteren Verlauf nach oben und nahm Anlauf auf den Kreuzwiderstand bei 14.980/15.000 Punkten. Im ersten Versuch ist der Index zunächst gescheitert. Solange der Index oberhalb der 50%-Retracementlinie (14.760 Punkte) bleibt, dürfte der nächste Ausbruchsversuch nicht lange auf sich warten lassen. Gelingt es dem DAX®, sich oberhalb von 15.000 Punkten festzusetzen besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.080/15.140 Punkte. Verletzt der Index die Unterstützung bei 14.690 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle.

DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.12.2022 - 20.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2016 - 20.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.03.2023; 17:15 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 8,23 15 13.790,102141 14.282,408787 Open End DAX® HC4L2X 2,62 25 13.880,0544 14.168,759532 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.03.2023; 17:15 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 6,96 -15 15.752,313574 15.259,266159 Open End DAX® HC4J4X 9,94 -25 15.358,414698 15.063,533136 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.03.2023; 17:15 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

