Bei Tesla-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. So katapultiert sich der Wert derzeit rund drei Prozent nach vorne. Der Titel kostet damit nun 184,91 USD. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken. Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn das Papier liegt nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...