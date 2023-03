Stellenabbau und kein Ende - dieses Mal legt Amazon nach und kündigt 9.000 weiteren Mitarbeitern. Betroffen sind jetzt auch Angestellte aus dem Cloud-Segment und von Twitch. Bei Amazon sollen 9.000 weitere Mitarbeiter ihren Job verlieren. Firmenchef Andy Jassy kündigte die zweite Welle des Stellenabbaus am Montag in einer E-Mail an die Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...