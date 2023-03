Foshan, China, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der Midea-Mikrowellenherd MM720C-PM0E00 2AT hat vor kurzem die erste "Green Leaf" Certification von Intertek für eines seiner weltweit meistverkauften Mikrowellenherd-Produkte erhalten, da es der Norm ISO 14067:2018 entspricht, die Grundsätze und Richtlinien für die Quantifizierung und Berichterstattung über den Kohlenstoff-Fußabdruck eines Produkts (CFP) festlegt. Dies ist das erste Green Leaf Certification Intertek, die für einen Mikrowellenherd vergeben wurde.Der MM720C-PM0E00 2AT ist ein umweltfreundlicher Mikrowellenherd mit hervorragender Leistung. Sein Fassungsvermögen von 20 L ist ideal für kleine Familien. Die 700 W-Leistung der Mikrowelle sorgt für schnelles und effizientes Erhitzen. Sie verfügt über fünf Leistungsstufen und kann je nach Zeit oder Gewicht der Lebensmittel problemlos auftauen. Mit diesen Funktionen und der 360°-Heizung kann er ein gleichmäßiges Garen ohne kalte Stellen gewährleisten und auch ein Überkochen verhindern."Die Auszeichnung mit dem Green Leaf Certification von Intertek ist ein Beweis für das Engagement von Midea für Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei unseren Produkten. Indem Midea Schritte unternimmt, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, trägt das Unternehmen dazu bei, eine bessere Zukunft für alle zu schaffen, und wird weiterhin hart daran arbeiten, Produkte zu entwickeln, die sowohl qualitativ hochwertig als auch umweltfreundlich sind.", erklärte Dr. Zhou Fuchang, F&E Director bei Midea Microwave & Cleaning Appliances Division.Die Green Leaf Certification ist ein umfassendes Zertifizierungsprogramm, das Unternehmen hilft, ihre Umweltaussagen zu validieren. Es wird an Produkte vergeben, die von einem unabhängigen, akkreditierten Labor geprüft wurden und den bestehenden Umweltstandards und -vorschriften entsprechen. Die Zertifizierung ermöglicht es Unternehmen, den Verbrauchern ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz klar und deutlich zu vermitteln.Der zunehmende Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit hat dazu geführt, dass Verbraucher und Einzelhändler höhere Erwartungen an Marken aller Art von Produkten stellen. Sie drängen die Unternehmen zu mehr Transparenz, indem sie umweltbewusstere Marken bevorzugen."Midea bietet qualitativ hochwertige Küchenprodukte an, die umweltfreundlich und nachhaltig sind, und ist immer bereit, die Extrameile zu gehen, um die Transparenz zu erhöhen.", ergänzt Dr. Zhou Fuchang.Mit dem Mikrowellenherd, der von unabhängigen Dritten geprüft und mit dem Green Leaf Mark ausgezeichnet wurde, ist Midea bereit, den Verbrauchern weltweit weiterhin erstklassige Produkte anzubieten.INFORMATIONEN ÜBER MIDEA & MIDEA GROUPMidea ist eine von mehr als 10 Marken innerhalb des Geschäftsbereichs Smart Home Appliances der Midea Group.Die 1968 gegründete Midea Group ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das auf der Fortune Global 500-Liste 2022 auf Platz 245 geführt wird und zu den weltweit größten Herstellern von Haushaltsgeräten gehört, deren Geschäftsfelder über intelligente Haushaltsgeräte hinausgehen. Anfang 2021 hat das Unternehmen seine Kernbereiche in fünf wachstumsstarke Geschäftsbereiche gestrafft, um den neuen zukünftigen Wachstumspfad zu ebnen: Smart Home (https://www.midea-group.com/our-businesses/smart-home), Elektromechanik (https://www.midea-group.com/our-businesses/electro-mechanical), Bautechnologien (https://www.midea-group.com/our-businesses/building-technologies), Robotik und Automation (https://www.midea-group.com/our-businesses/robotics-and-automation) und Digitale Innovation (https://www.midea-group.com/our-businesses/digital-innovation).Alle Unternehmen der Midea Gruppe streben nach einem einzigen Credo: HumanizingTechnologyDie Marke Midea (https://www.midea-group.com/our-businesses/smart-home/midea) glaubt daran, durch einen verbraucherzentrierten und problemlösenden Ansatz überraschend freundliche Lösungen anzubieten. Wir gehen für die Zukunft über uns hinaus, erforschen und erfinden ständig, um die sich ständig verändernde Nachfrage unserer Verbraucher zu befriedigen - damit sie sich "wie zu Hause" fühlen können.Die Midea Group erwirtschaftete 2021 mit weltweit 35 Produktionszentren und über 166.000 Mitarbeitern in mehr als 200 Ländern und Regionen einen Jahresumsatz von mehr als 53,26 Milliarden US-Dollar. Die 28 weltweiten Innovationszentren und das starke Engagement für Forschung und Entwicklung haben bis heute zu mehr als 62.000 genehmigten Patenten geführt.Weitere Informationen finden Sie unter www.midea-group.com und www.midea.comKontakt:Micho Zeng zengzy18@midea.comMarketingspezialist - Abteilung Vertrieb und Marketing in ÜberseeMidea Group - Geschäftsbereich Mikrowellen- und ReinigungsgeräteFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1983713/MM720C2AT_Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mideas-meistverkaufte-mikrowelle-erhalt-die-allererste-intertek-green-leaf-certification-301774698.htmlOriginal-Content von: Midea Microwave and Cleaning Appliances Division, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095121/100904626