David Wagner, CEO von Everbridge, wird heute, am 20. März, die Glocke zur Eröffnung der Nasdaq-Börse läuten

Der Marktführer im Bereich Critical Event Management (CEM) begeht seinen 20. Jahrestag von "Keeping People Safe and Organizations Running TM ", der Förderung von Resilienz für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit

Jahrestag von "Keeping People Safe and Organizations Running ", für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit Unabhängige Studie zeigt, dass die CEM-Technologie von Everbridge zu erheblichen geschäftlichen Vorteilen und Kosteneinsparungen für Unternehmen führt

Everbridge, Inc. (Nasdaq: EVBG), das weltweit führende Unternehmen im Bereich Critical Event Management (CEM) und nationalen Lösungen zur Warnung der Bevölkerung, gab heute die Weiterentwicklung seiner Unternehmensmarke und das 20-jährige Jubiläum seines Engagements für mehr Resilienz bekannt. Im Rahmen der Ankündigung der Weiterentwicklung der Marke wird der CEO von Everbridge, David Wagner, die heutige Eröffnung der Nasdaq-Börse "einläuten".

Ein Live-Webcast der Nasdaq Opening Bell ist verfügbar unter: https://livestream.com/accounts/27896496/events/10783939.

"Vor 20 Jahren leisteten unsere Gründer Pionierarbeit in der kritischen Kommunikation", so Wagner. "Seitdem hat Everbridge eine branchenführende Plattform zur Rettung von Menschenleben und zur Optimierung der Business Continuity aufgebaut. Die Weiterentwicklung unserer Marke steht für unser Engagement in den nächsten 20 Jahren, um Unternehmen und Regierunsorganisationen gleichermaßen die Möglichkeit zu geben, Vorfälle aller Art physisch und digital zu antizipieren, abzumildern, darauf zu reagieren und gestärkt daraus hervorzugehen. In einer zunehmend unberechenbaren Welt minimieren widerstandsfähige Organisationen die Auswirkungen auf Menschen und Abläufe, absorbieren Stress und kehren schneller zur Produktivität zurück, wenn sie Technologien für das Management kritischer Ereignisse einsetzen. Ich bin stolz auf unser anhaltendes Engagement für die Stärkung der Resilienz von Organisationen auf der ganzen Welt

Die Ergebnisse einer im Februar 2023 von Forrester Consulting in Auftrag gegebenen Studie zeigen, wie wichtig CEM für Unternehmen heute ist. Die Forrester-Studie mit dem TitelThe Total Economic Impact of Everbridge Critical Event Management zeigt, dass Unternehmen, welche die Everbridge-Plattform nutzen, deutlich besser mit den Fähigkeiten und Ressourcen ausgestattet sind, um effektiv auf kritische Ereignisse zu reagieren und diese einzudämmen, sodass sie Mitarbeitende, Unternehmensvermögen und Geschäftsprozesse besser schützen können.

"In der Forrester-Studie heißt es: "Unternehmen sind heute immer wieder mit Großereignissen konfrontiert, die den Geschäftsbetrieb stören und die Sicherheit von Mitarbeitenden gefährden können. Von zivilen Unruhen bis hin zu Unwettern benötigen Unternehmen einen Prozess zur Überwachung, Bewertung und effizienten Kommunikation und Reaktion auf alle Arten von Bedrohungen, die sich auf sie auswirken könnten. Die Everbridge-Plattform für das Management kritischer Ereignisse unterstützt Teams bei der effizienten Identifizierung, Kommunikation und Reaktion auf Ereignisse, die sich auf Mitarbeitende und Unternehmensressourcen auswirken."

Die Studie zeigt einen Return on Investment (ROI) von 358 und hebt hervor, dass die Implementierung von Everbridge CEM es "Composite Organizations ermöglicht, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, da sie schneller auf ungeplante Geschäftsunterbrechungen reagieren und Informationen an die entsprechenden Teams weiterleiten kann, um den Betrieb wieder aufzunehmen und die Auswirkungen kritischer Ereignisse zu verringern".

Die Studie hebt auch die geringeren Kosten durch IT-Ausfallzeiten hervor. Angesichts der immer komplexeren IT-Umgebungen benötigen die IT-Teams von Composite Organizations "intelligente Warnmeldungen, um effizient reagieren zu können. Durch die Implementierung von CEM verbessern die IT-Teams von Composite Organizations ihre Arbeitsabläufe und stellen sicher, dass die Teams über Probleme informiert sind und schnell und einfach zusammenarbeiten können, um sie zu beheben."

Die für die Forrester-Studie befragten Unternehmen bestätigten die folgenden quantifizierbaren Vorteile:

Geringere Verluste durch Betriebsunterbrechungen

Geringere Kosten durch IT-Ausfallzeiten

Geringere Verluste durch Sachschäden

Abgewendete Kosten durch verlorene Mitarbeiterproduktivität

Gesteigerte Produktivität des Sicherheitsteams durch frei werdende Zeit für höherwertige Aufgaben

Laut einer Studie der Boston Consulting Group (BCG), vergrößern Krisen oft die Kluft zwischen den Besten und den Schlechtesten. Etwa 30 der langfristigen relativen Gesamtrendite eines Unternehmens hängen davon ab, wie es sich in Krisenzeiten verhält.

"Wenn ein kritisches Ereignis eintritt, ist es die Fähigkeit einer Organisation, schnell und effektiv zu reagieren, die für eine steilere Resilienzkurve sorgt", so David Alexander, CMO bei Everbridge. "Die Fähigkeit, kritische Ereignisse zu antizipieren und sich von ihnen zu erholen, diente als Inspiration für die Weiterentwicklung unserer Marke und steht im Mittelpunkt unserer Mission, Menschen zu schützen und Organisationen am Laufen zu halten."

Alexander sagte weiter: "Wir möchten diesen nächsten Schritt als Unternehmen nutzen, um sicherzustellen, dass die Botschaft und der Wert, den wir unseren Kunden bieten, mit unserer Verpflichtung übereinstimmen, erstklassige Lösungen für die Digitalisierung der organisatorischen Resilienz anzubieten."

Die Unterstützung von Organisationen bei der Stärkung der Resilienz war der Auslöser für das Best in Resilience-Zertifizierungsprogramm von Everbridge, das einen einzigartigen Standardrahmen für die Bewertung der Gesamtresilienz einer Organisation bietet. Everbridge nutzt seine 20-jährige Erfahrung mit professionellen Services in über 150 Ländern, um Unternehmen und Behörden eine End-to-End-Methode zur Bewertung der Resilienz bei kritischen Ereignissen anzubieten.

Unternehmen wie Takeda, Dow, Discover, Humana, Siemens, Alexion, dentsu, NBCUniversal, Exact Sciences, Johnson Controls und Medtronic wurden bereits zertifiziert. Eine Umfrage unter den zertifizierten Unternehmen aus dem Jahr 2022 ergab, dass 98 der Befragten optimistisch sind, in Zukunft gegen kritische Ereignisse gewappnet zu sein.

Zugriff auf Medieninhalte im Zusammenhang mit der weiterentwickelten Everbridge-Marke erhalten Sie unter: https://brandfolder.com/everbridge/media-kit

Everbridge wurde 2002 gegründet und ist seit September 2016 an der Nasdaq notiert.

Über Everbridge

Everbridge (Nasdaq: EVBG) versetzt Unternehmen und Behörden in die Lage, kritische Ereignisse zu antizipieren, abzumildern, darauf zu reagieren und sich besser davon zu erholen. In der heutigen unvorhersehbaren Welt minimieren widerstandsfähige Organisationen die Auswirkungen auf Mitarbeitende und Abläufe, absorbieren Stress und kehren schneller zur Produktivität zurück, wenn sie CEM (Critical Event Management)-Technologie einsetzen. Everbridge digitalisiert die Resilienz von Unternehmen, indem es intelligente Automatisierung mit den umfassendsten Risikodaten der Branche kombiniert, um Menschen zu schützen und Unternehmen am Laufen zu halten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everbridge.com/, im Blog des Unternehmens und auf Twitter. Everbridge… Empowering Resilience.

Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten Chancen und Trends für das Wachstum in unseren kritischen Kommunikations- und Unternehmenssicherheitsanwendungen und in unserem Gesamtgeschäft, unserer Marktchancen, unserer Erwartungen im Hinblick auf den Umsatz unserer Produkte, unseres Ziels, die Führungsposition in unserem Markt aufrechtzuerhalten und die Märkte zu erweitern, in denen wir um Kunden konkurrieren, sowie bezüglich der erwarteten Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie auf den derzeitigen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Begriffe wie "erwarten", "voraussichtlich", "sollten", "überzeugt sein", "anstreben", "projizieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "Prognosen", "können", "werden", "könnten", "beabsichtigen" sowie Variationen dieser Begriffe oder deren Verneinungen sowie Synonyme kennzeichnen solche zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderen insbesondere: die Fähigkeit unserer Produkte und Leistungen, bestimmungsgemäß zu funktionieren und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen; unsere Fähigkeit, gegebenenfalls übernommene Geschäftsbereiche und Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen; unsere Fähigkeit, den Umsatz mit unserer Mass Notification-Anwendung und/oder anderen Anwendungen zu steigern; Entwicklungen auf dem Markt für gezielte und kontextrelevante kritische Kommunikation oder in dem zugehörigen regulatorischen Umfeld; eventuell ungenaue Einschätzungen der Marktchancen und Prognosen bezüglich des Marktwachstums unsererseits; in der Vergangenheit war unsere Rentabilität nicht durchgängig stabil und Rentabilität wird auch in Zukunft möglicherweise nicht erreicht oder gewahrt; die langwierigen und unvorhersehbaren Vertriebszyklen bei Neukunden; die Art der inhärenten Haftungsrisiken unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu integrieren und zu binden; unsere Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Technologiepartnern zu unterhalten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, mit dem Wettbewerbsdruck umzugehen; potenzielle Haftpflicht im Zusammenhang mit Sicherheit, Integrität und Vertraulichkeit personenbezogener Daten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen sowie andere Risiken, die in den Unterlagen näher beschrieben sind, die wir bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht haben, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, der am 24. Februar 2023 bei der SEC eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Alle Everbridge-Produkte sind Warenzeichen von Everbridge, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Unternehmensnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version.

