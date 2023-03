Der Anbieter von Cybersicherheitslösungen RevBits wurde bei den Cybersecurity Excellence Awards 2023 in der Kategorie Privileged Access Management als Gold Winner ausgezeichnet

RevBits gab heute bekannt, dass es bei den 2023 Cybersecurity Excellence Awards® für seine PAM-Lösung als Gewinner in der Kategorie Privileged Access Management ausgezeichnet wurde. In diesem Auswahlprozess werden die weltweit führenden Anbieter nach ihrer Unternehmensgröße, Leistung, Technologie, Produkten und Führung bewertet.

RevBits freut sich über den Erhalt von Auszeichnungen der Kategorie:

Gold Privileged Access Management North America RevBits Privileged Access Management



"Es ist äußerst erfreulich zu sehen, dass wir in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld für unsere Innovationen anerkannt werden", sagte David Schiffer, CEO. "Das Siegertreppchen mit Top-Marktteilnehmern zu teilen, ist wunderbar und nur dank des großen Talents unseres Mitbegründers und CTO Mucteba Celik möglich. Wir betrachten unsere PAM-Lösung als die "Ultimate Replacement Solution". Wir haben Kunden gewonnen, die auf der Suche nach einem Ersatz für umständliche, kostspielige und funktionsarme PAM-Lösungen waren."

"Unser Unternehmen bietet Schutz durch seine Kenntnisse und Analysen von Schwachstellen. Wir finden heraus, wie Hacker diese missbrauchen können, und entwickeln ausgeklügelte Lösungen, um sie zu stoppen", sagte Mucteba Celik, CTO. "Es ist großartig, dass eines unserer Produkte von einer so renommierten Preisverleihungsgruppe anerkannt wird. Unsere Lösungen schützen unsere Kunden letztendlich vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen, und kontinuierliche Bemühungen werden dafür entscheidend sein, mit der Entwicklung Schritt halten zu können.

"Diese Auszeichnung ist die sechste Anerkennung für unsere PAM-Lösung, die darauf ausgelegt ist, unseren Kunden hervorragende Anlagen- und Serversicherheit sowie geschäftlichen Mehrwert zu bringen. Durch die Erweiterungsmöglichkeiten für mehrere Module und weitere einzigartige Designmerkmale haben unsere Kunden vom Schutz durch ein wirklich hervorragendes Tool profitiert, das auf Critical Business Information (CNI), Zugriffsverwaltung und Skalierbarkeit basiert, während es die Erweiterungskosten niedrig hält."

RevBits Privileged Access Management ist eine fortschrittliche Lösung zur Zugriffsverwaltung, die sieben Module und eine umfassende Sitzungsprotokollierung bietet, bei der Tastenanschläge und Videos erfasst werden. RevBits PAM hat zwei US-Patente: eines für seine Methodik zur browserbasierten Zero-Knowledge-Verschlüsselung und eines für seine Authentifizierungsstelle, die sich über vielfältige Hardware-Sicherheitslösungen erstreckt.

Mit einer systemeigenen Onboard-Workflow-Engine sind administrative Zugriffsanfragen und -genehmigungen so einfach wie Ziehen, Ablegen und Klicken. Darüber hinaus sind Onboarding und Serverzugriff nur noch einen Klick entfernt, dank unserer systemeigenen Client-Architektur für alle wichtigen Servertypen und Kommunikationsprotokolle.

Um eine zusätzliche Sicherheitsebene für integrierte Server und Anlagen bereitzustellen, werden in RevBits PAM für alle Benutzersitzungen Jump-Server verwendet. Benutzer authentifizieren sich beim Jump-Server, und dann wird ein einmaliger Berechtigungsnachweis generiert, um sich beim Zielserver zu authentifizieren. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Benutzersitzung initiiert und die Überwachung durchgeführt.

Um den Kunden weitere Möglichkeiten zur Optimierung ihres Verwaltungsbedarfs in Zusammenhang mit Zugriffen zu bieten, enthält RevBits PAM Module für folgende Funktionen:

Privilegierte Zugriffsverwaltung

Privilegierte Sitzungsverwaltung

Passwortverwaltung

Dienstkontoverwaltung

Schlüsselverwaltung

Zertifikatsverwaltung

CI/CD-Integration

Diese einzigartigen Zugriffskontrollfunktionen reduzieren den Aufwand für die Verwaltung von Anbieterbeziehungen und erweitern die Sicherheitsvorkehrungen für die Zugriffsverwaltung.

Eine kürzliche Sicherheitsverletzung bei Uber zeigte die Design-Schwachstellen bestimmter PAM-Lösungen und die Komplikationen, in die ein Unternehmen dadurch geraten kann. RevBits PAM hat eine Lösung entwickelt, die diesen Schwächen begegnet, um die Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten.

"Wir gratulieren RevBits zur Auszeichnung als Preisträger in der Kategorie Privileged Access Management North America der Cybersecurity Excellence Awards 2023", sagte Holger Schulze, CEO von Cybersecurity Insiders und Gründer der 600.000 Mitglieder umfassenden Information Security Community auf LinkedIn, die die 8-ten jährlichen Cybersecurity Excellence Awards organisiert. "Mit über 800 Einreichungen in mehr als 300 Vergabekategorien ist das Programm der Cybersecurity Excellence Awards 2023 äußerst wettbewerbsfähig. Alle Gewinner spiegeln die besten Innovationen und herausragendsten Leistungen wider, die zur Verteidigung gegen die sich entwickelnden Cyber-Sicherheitsbedrohungen von heute erbracht wurden."

Über RevBits

RevBits wurde 2018 gegründet und ist ein umfassendes Cybersicherheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden erstklassigen Schutz und Service zu bringen. Durch das Angebot mehrerer fortschrittlicher Tools zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, die über eine einheitliche Sicherheitsplattform verwaltet werden können, schützt RevBits sogar vor den raffiniertesten Cyber-Bedrohungen, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen. RevBits hat seinen Hauptsitz in Mineola, New York, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey; Boston, Massachusetts; London, Großbritannien; und Antwerpen, Belgien. Weitere Informationen über RevBits finden Sie unter: www.revbits.com

