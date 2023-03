Stilla Technologies, Anbieter von digitaler Multiplex-PCR, hat jüngst den Ruby Chip eingeführt, das branchenweit erste "Load-and-Go"-Verbrauchsmaterial für digitale PCR, das für sein naica®-System optimiert wurde. Das naica®-System, das nun die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gemäß 21 CFR Part 11 unterstützt, ist Bestandteil eines vollständig automatisierten "Sample-to-Results"-Workflows des ersten seiner Art für digitale PCR. Diese Plattform dient dem wachsenden Durchsatz und der Einhaltung regulatorischer Anforderungen einer Vielzahl klinisch orientierter Anwendungen, wie etwa in der Zell- und Gentherapie-Entwicklung und -Qualitätskontrolle oder für Flüssigbiopsie-Anwendungen zur Entdeckung von zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA).

Mit einer veränderbaren Durchsatzleistung von bis zu 96 Probenbearbeitungen in weniger als drei Stunden wurde der Ruby Chip mit einer Standard-SBS-Platte entwickelt, deren Unterbringung kompatibel ist mit Mehrkanalpipetten zur manuellen Beschickung und die bequem mit gängigen Flüssigkeitshandhabungsrobotern ausgestattet werden kann. Ein wichtiges Merkmal des Ruby Chip ist, dass er sofort einsatzbereit ist und über bereits vorinstallierte versiegelte Kammern verfügt, welche die Ergänzung durch eine Mischprobe in einem einzigen Folien-Piercing-Pipettierschritt ermöglichen. Dies verhindert eine Kreuzkontamination und reduziert den Aufwand der Handhabung.

"Bei Stilla streben wir nach einer Befähigung der Forscher zu einer effizienten und optimierten Möglichkeit, ihre wertvollen biologischen Proben zu Analysezwecken mit Präzision und Genauigkeit sowie mit minimaler Anwendungszeit beschicken zu können", so Remi Dangla, Mitbegründer und CTO von Stilla Technologies. Er ergänzt: "Als Beispiel für unsere Fähigkeiten kooperieren wir mit der Promega Corporation, um eine vollständig automatisierte Lösung zur digitalen PCR-Analyse zu erstellen. Dieser Workflow wird das naica®-System mit den automatisierten Probenvorbereitungskapazitäten von Promega sowie den Maxwell®-Systemen zur Probenentnahme kombinieren."

"Mit diesen neuen Funktionen reagiert Stilla direkt auf die Marktnachfrage nach richtlinienkonformer Software sowie nach einer Reduzierung der manuellen Handhabung", so Philippe Mourere, President und CEO von Stilla Technologies. "Das naica®-System erfüllt diese Standards und im Rahmen der Zell- und Gentherapie und der Flüssigbiopsie/ctDNA-Quantifizierung ziehen die Endanwender Vorteile aus der Plattform bei mehreren Prozessen, sei es bei der analytischen Entwicklung, dem Proben-Screening/der Patientenüberwachung oder der Qualitätsbewertung bei der erweiterten Fertigung eines Therapeutikums."

Stilla Technologies und Promega Corporation werden ihre Produkte auf dem kommenden AACR Annual Meeting 2023 ausstellen, das in Orlando (Florida) stattfindet. Auf der Konferenz planen die Unternehmen im Verlauf einer Sitzung am Montag, den 17. April die Präsentation wissenschaftlicher Poster unter dem Titel "Automatisierter Workflow für sensitive und belastbare Nukleinsäurequantifizierungen: Probenextraktion und dPCR-Analyse unter Verwendung von MaxPrep Liquid Handler, des Maxwell® Extraktionssystems und von Highplex Assays auf Basis des naica® Systems".

Über Stilla Technologies

Stilla Technologies ist der Anbieter der digitalen Multiplex-PCR-Lösung, die komplexe Genomdaten in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt und in einem breiten Spektrum von Forschungsanwendungen und klinischen Anwendungen zum Einsatz kommt, darunter Krebs- und Flüssigbiopsiestudien, Zell- und Gentherapien, Erkennung von Infektionskrankheiten sowie Lebensmittel- und Umwelttests. Die bahnbrechende Stilla-Lösung Crystal Digital PCR, das naica®-System, ist das branchenweit erste digitale PCR-System mit sechs fluoreszierenden Kanälen. Es stellt biomedizinischen Forschern und Klinikern die höchsten Multiplexing- und Erkennungskapazitäten bereit, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Der US-Hauptsitz von Stilla befindet sich in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts, der europäische Hauptsitz in Paris (Frankreich). Strategische Vertriebs- und Geschäftspartnerschaften bestehen darüber hinaus in China und der EMEA-Region. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stillatechnologies.com.

