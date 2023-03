Als branchenweite Neuheit analysiert das Instrument für Flugrouten die Strecken einer Fluggesellschaft anhand von satellitengestützten Flug-Trackingdaten, um die tatsächlich durchgeführten Flüge nach Flugzeugtyp zu ermitteln

Unternehmen können den Bedarf an Flugzeugen ermitteln und feststellen, wo Fluggesellschaften ihr Netz ausbauen oder verkleinern, um Entwicklungsmöglichkeiten oder Risiken bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen

Einer mit dem Instrument vorgenommenen Analyse zufolge führte der indische Low-Cost-Carrier IndiGo im Januar dieses Jahres 172 Flüge mit Maschinen des Typs Airbus A320 zwischen Delhi und Kathmandu durch, während es im Januar 2022 keine Flüge gab und zwischen Dubai und Ahmedabad im Jahresvergleich fünfmal mehr Flüge mit einer A320 durchgeführt wurden

Das führende Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium hat heute das branchenweit erste Instrument für Flugrouten auf den Markt gebracht, das die tatsächlich durchgeführten Flüge nach Flugzeugtyp ermittelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005195/de/

Cirium's Airline Routes tool analyzes an airline's routes using satellite-based flight tracking data to identify actual flights flown by aircraft type. (Photo: Business Wire)

Mithilfe angewandter Analytik leitet es die von den Fluggesellschaften geflogenen Strecken basierend auf satellitengestütztem Flug-Tracking ab und kombiniert diese mit fortschrittlichen Flottendaten

Das neue Premium-Instrument für Routen ist Teil von Ascend Profiles, einem Tool für visuell deskriptive Analyse, mit dem Unternehmen Flugzeuginformationen nach Fluggesellschaft oder Leasinggeber rasch anzeigen lassen können.

Unternehmen wie Flugzeug-Leasinggeber, Banken oder Flugzeughersteller können damit das eingesetzte Flugzeug von 1.700 Fluggesellschaften nach Strecke bestimmen und Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Risiken in ihren Entscheidungen berücksichtigen.

Anstatt die Planungen der Fluggesellschaften heranzuziehen, ermittelt das Tool, welche Strecken und Flugzeuge die Fluggesellschaften tatsächlich genutzt haben, indem es satellitengestützte Flug-Trackingdaten nutzt und so ein möglichst genaues Bild der Flugdurchführung liefert.

Kevin Hightower, VP of Product bei Cirium, sagte: "Das Instrument für Flugrouten ist das branchenweit erste, das diese fortschrittlichen Daten zusammenführt, also die satellitengestützten Flug-Trackingdaten mit den umfassenden Flottendaten. So können Unternehmen eine schnelle und dennoch präzise Due Diligence eines Airline-Portfolios durchführen.

"Entscheidend für die Feststellung, wo die Nachfrage nach Flugzeugen liegen könnte und ob eine Fluggesellschaft ihr Netz ausbaut oder verkleinert, ist die Kenntnis, welches Flugzeug eine Fluggesellschaft tatsächlich einsetzt, und auf welchen Strecken dies erfolgt."

Derzeit steht Indien als einer der Märkte im Fokus, denn der Luftverkehr trägt dazu bei, das Wirtschaftswachstum in der Region zu fördern. Der Low-Cost-Carrier IndiGo kündigte kürzlich an, dass er vorhat, das internationale Netz auszubauen und das Inlandsgeschäft weiter zu festigen.

Ascend Profiles zufolge hat IndiGo eine Flotte mit 306 Flugzeugen (270 im Einsatz und 35 im Lager) und 501 Maschinen bestellt. 36 aller Flugzeuge werden im Operating-Leasing betrieben.

Das Routen-Instrument zeigt, welche internationalen Strecken IndiGo im Januar dieses Jahres in beiden Richtungen bedient hat, die im Januar 2022 nicht bedient wurden. So wurden beispielsweise 172 Flüge auf der neu hinzugekommenen Strecke zwischen dem Indira-Gandhi International Airport in Delhi und dem Tribhuvan International in Kathmandu nachverfolgt. Die eingesetzte Maschine war immer ein Airbus A320.

Das neue Instrument zeigt überdies die Hin- und Rückstrecken an, auf denen IndiGo den Flugbetrieb gesteigert hat. Die Fluggesellschaft verzeichnete den größten Zuwachs auf der Strecke Singapur Bengaluru. Hier führte sie im Januar 62 Flüge mit einem A320 durch, während es im selben Monat des letzten Jahres nur ein Flug mit einem A321 war.

Ferner hat IndiGo in diesem Jahr den Betrieb auf der Strecke Dubai Ahmedabad erheblich ausgebaut und im Januar 2023 fünfmal so viele Flüge durchgeführt wie im Januar 2022.

Das Instrument für Flugrouten ist Teil von Ascend Profiles, das die Flugzeugdaten der Profile von Fluggesellschaften und Leasinggeber visualisiert und schnelle und präzise Einblicke liefert. Die Daten zeigen die Flüge der letzten 12 Monate im Jahresvergleich entsprechend der Strecken einer Fluggesellschaft und können nach Flügen, Sitzplätzen und ASKs angezeigt werden. Das Instrument ist als Web-App für Desktop, Tablet und als mobile Version verfügbar. Hier finden Sie weitere Informationen.

Hinweise für Redaktionen

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen folgen Sie bitte den Updates von Cirium auf LinkedIn oder Twitter oder besuchen Sie cirium.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005195/de/

Contacts:

Für Medienanfragen:

Cirium PR: media@cirium.com

The PC Agency (VK und Europa): cirium@pc.agency

Juliett Alpha Media Relations (Americas): cirium@juliettalpha.com

TrainTracks (Japan): Cirium@traintracks.jp