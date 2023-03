Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) reüssiert erneut am Bondmarkt: So hat die aktiennotierte Private-Equity-Holding heute erfolgreich eine neue, vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anschlussanleihe über 100 Mio. EUR (ISIN: NO0012530965, WKN: A30V9T) platziert - und das trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz. Die Neuemission 2023/27 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...