DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. März

=== *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten 08:00 DE/Erzeugerpreise für Dienstleistungen 4Q und Jahr 2022 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Januar *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar 09:30 LU/Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil im Verfahren Mercedes-Benz Group (Haftung der Hersteller von Fahrzeugen mit Abschalteinrichtungen/Thermofenster-Nutzungsanrechnung) 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März PROGNOSE: 17,8 Punkte zuvor: 28,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -44,0 Punkte zuvor: -45,1 Punkte 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 1,3-prozentiger Grüner Bundeswertpapiere über 1,5 Mrd Euro mit Laufzeit bis Oktober 2027 13:30 CH/Panel zu Digitalem Zentralbankgeld bei BIZ-Innovation-Summit, Teilnahme u.a. von EZB-Präsidentin Lagarde und EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau *** 14:30 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP zu Bankenaufsicht 2022 *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 16:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria und Eba-Chef Campa, Anhörung im EP-Wirtschafts- und Währungsausschuss über die Konsequenzen der SVB-Insolvenz und den Auswirkungen auf die Finanzstabilität in Europa 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, tschechischer Präsident Pavel, Bilaterales Gespräch (keine PK geplant) 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, vorläufiges Jahresergebnis 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck , Spatenstich für SuedOstLink-Konverter bei Magdeburg *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Volkswagen Financial Services, Geschäftsbericht - EU/Rat für allgemeine Angelegenheiten - RU/Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu Gesprächen mit Präsident Putin in Moskau (bis 22.3) - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung - Märkte/Börsenfeiertag Japan ===

