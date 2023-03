Der US-Immobilienkonzern Boston Properties Inc. (ISIN: US1011211018, NYSE: BXP) zahlt am 28. April 2023 (Record day: 31. März 2023) eine unveränderte vierteljährliche Dividende von 98 US-Cents je Aktie an die Investoren. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 3,92 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 51,72 US-Dollar (Stand: 20. März 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 7,58 Prozent. Die Boston ...

