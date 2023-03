Die Turbulenzen an den Finanzmärkten hatten Auswirkungen auf so ziemlich alle Assets, darunter auch den Euro Bund-Future. Im Zuge dessen kam es zu einem dynamischen Ausbruchsversuch aus einem bullischen Keil, vollends konnten sich Käufer allerdings noch nicht durchsetzen. Die Aufwärtsdynamik innerhalb des Keils und insbesondere den aktuellen Jahrestiefs von 130,47 Euro hat sichtlich zugenommen, in der Regel erfolgt ein Ausbruch aus solchen Formationen ...

