BANKENSYSTEM - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält das europäische Bankensystem derzeit trotz der großen Turbulenzen für stabil. "In Europa haben wir nach der Finanzkrise 2008/09 sehr viele gute Entscheidungen getroffen, die sich jetzt auszahlen", sagte er der FAZ. "Das europäische Bankensystem steht robust da, die Einlagensicherung hat ein ganz anderes Niveau erreicht als damals. Wir befinden uns heute nicht in einer systemischen Finanzkrise, sondern wir sehen einzelne Banken in der Schweiz und den USA, die Probleme haben." Er gehe davon aus, dass das Finanzsystem das wegstecken könne. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

HALBLEITER - Angesichts verschärfter US-Kontrollen für den Zugang zu Spitzentechnologie gewährt China einer Handvoll seiner erfolgreichsten Chip-Unternehmen leichteren Zugang zu Subventionen und mehr Kontrolle über die staatlich geförderte Forschung. Laut Insidern sind Semiconductor Manufacturing International (SMIC), Hua Hong Semiconductor und Huawei sowie die Ausrüstungslieferanten Naura und Advanced Micro-Fabrication Equipment China Nutznießer der neuen Politik, in deren Rahmen sie etwa zusätzliche staatliche Mittel bekommen können, ohne die bisher erforderlichen Leistungsziele erreichen zu müssen. (Financial Times)

HEIZUNG - Viele Verbraucher denken darüber nach, sich in diesem Jahr noch schnell eine neue Öl- oder Gasheizung zuzulegen. Das zeigen Daten der Deutschen Auftragsagentur (DAA), die zum Technologiekonzern Bosch gehört. Demnach lag die Nachfrage nach Ölheizungen in der vergangenen Woche 115 Prozent höher als noch im vergangenen September, die nach Gasheizungen war 134 Prozent höher. (Handelsblatt)

IG METALL - Bei der größten deutschen Industriegewerkschaft wird es keine formelle Doppelspitze geben. Das Vorhaben, dafür die Satzung zu ändern, fand im Vorstand nach Informationen der Süddeutschen Zeitung keine Mehrheit. Das berichteten mehrere Teilnehmer der Sitzung. Mit der Änderung sollte ein Machtkampf um die Nachfolge von Gewerkschaftschef Jörg Hofmann verhindert werden, der 2023 aus Altersgründen abtritt. Geplant war, die bisherigen Titel Erster Vorsitzender und Zweiter Vorsitzender aus der Satzung zu streichen. Nun wird erwartet, dass die bisherige Vize-Chefin Christiane Benner als erste Frau alleinige neue Erste Vorsitzende der größten Gewerkschaft Europas wird. Der baden-württembergische Bezirksleiter Roman Zitzelsberger dagegen könnte den Posten als Zweiter Vorsitzender nicht antreten, wird in der IG Metall spekuliert. (Süddeutsche Zeitung)

LETZTE GENERATION - Die sogenannte Letzte Generation plant offenbar die Gründung einer Partei. Dies geht aus Gesprächen zwischen führenden Mitgliedern der Bewegung bei Vernetzungstreffen mit Klimaaktivisten aus anderen Ländern hervor; Videoaufnahmen dieser Treffen liegen der Zeitung Welt vor. Die Aktivisten versprechen sich mit der Gründung offenbar, noch effektiver Spendeneinnahmen generieren und verwalten zu können. Fragen der Zeitung, wann die neue Partei gegründet werde und welchen Namen sie tragen soll, beantwortete die Aktivistengruppe nicht. (Welt)

