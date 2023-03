NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon nach Zahlen von 10,25 auf 10,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler begründete das höhere Kursziel mit niedrigeren Fixkosten und höheren Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns im Segment Customer Solutions- auch wenn er von diesem weniger überzeugt bleibe. Das Netzwerkgeschäft sei derweil ein starker Wachstumstreiber, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2023 / 16:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2023 / 16:56 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!