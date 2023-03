DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertags zum Frühlingsanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach einem überaus guten Ergebnis 2022 ist RWE für das laufende Jahr etwas vorsichtiger. Das Dividendenziel wurde jedoch auf 1,00 von 0,90 Euro im Vorjahr angehoben. "Unsere solide Finanzlage und unsere guten Ergebnisse versetzen uns in die Lage, auch 2023 stark in das Wachstum von RWE zu investieren", so Finanzvorstand Michael Müller. RWE rechnet für 2023 mit einem bereinigten EBITDA von 5,8 bis 6,4 (2022: 6,31; 2021: 3,65) Milliarden Euro. Davon soll das Kerngeschäft 4,8 bis 5,4 (5,559; 2,761) Milliarden Euro beitragen. Beim bereinigten EBIT werden 3,6 bis 4,2 Milliarden Euro angepeilt. Hier war es 2022 zu einem Rückgang auf 751 von 889 Millionen Euro gekommen als Folge vor allem von Kraftwerksschließungen. Den bereinigten Nettogewinn 2023 sieht RWE bei 2,2 bis 2,7 (3,232; 1,554) Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis

09:30 LU/Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil im Verfahren

Mercedes-Benz Group (Haftung der Hersteller von Fahrzeugen mit

Abschalteinrichtungen/Thermofenster-Nutzungsanrechnung)

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, vorläufiges Jahresergebnis

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Volkswagen Financial Services, Geschäftsbericht

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen März PROGNOSE: 17,8 Punkte zuvor: 28,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -44,0 Punkte zuvor: -45,1 Punkte - US 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.172,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.987,25 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.702,50 +0,1% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.249,31 +0,4% Hang-Seng-Index 19.180,24 +0,9% +/- Ticks Bund -Future 138,11 +24 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 14.933,38 +1,1% DAX-Future 15.126,00 +1,3% XDAX 14.967,68 +1,3% MDAX 26.592,59 +0,6% TecDAX 3.221,35 -0,2% EuroStoxx50 4.119,42 +1,3% Stoxx50 3.777,94 +1,0% Dow-Jones 32.244,58 +1,2% S&P-500-Index 3.951,57 +0,9% Nasdaq-Comp. 11.675,54 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,87 -9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter zulegenden Kursen rechnen Händler am Dienstag. Die Sorgen vor unkalkulierbaren Folgen für die Banken- und Finanzbranche seien mit dem erzwungenen Zusammenschluss von Credit Suisse und UBS zunächst eingedämmt worden. Die Risikoprämien in allen Anlageklassen seien wieder kräftig gestiegen, so dass eventuelle negative Szenarien ausreichend eingepreist seien, heißt es weiter. Der Fokus des Marktes dürfte sich nun auf die anstehenden Notenbankentscheidungen richten. Neben der Fed, die am Dienstag und Mittwoch tagt, entscheiden auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England im Wochenverlauf über das weitere Vorgehen. Die Rally der Aktienmärkte am Montag wurde auch von der Hoffnung getragen, dass die Zinserhöhung der US-Notenbank mit 25 Basispunkten milde ausfallen dürfte und es möglicherweise die letzte sein könnte. In Deutschland wird auf den ZEW-Indikator geachtet. Er dürfte sich auf erhöhtem Niveau wieder etwas reduziert haben. Die Wachstumsaussichten hätten sich dann zwar etwas abgeschwächt, wären aber insgesamt stabil geblieben.

Rückblick: Fest - Nach der mehr oder weniger erzwungenen Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse (CS) durch die UBS war das Geschehen von hoher Nervosität geprägt. Zunehmend setzte sich aber eine positive Interpretation der Rettungsaktion durch. Die EZB konnte Investoren zudem etwas beruhigen, indem sie erklärte, dass das Vorgehen bei CoCo-Bonds der CS Vollabschreibung) keine Standards setze für das Vorgehen in der Eurozone und dass Euroraum-Banken nur gering gegenüber diesen Bonds der CS exponiert seien. Der Stoxx-Index der Banken sackte erst um über 5 Prozent ab, ging aber 1,3 Prozent fester aus dem Tag. Die UBS-Aktie schloss 1,3 Prozent fester ,nachdem sie zunächst um rund 15 Prozent abgerutscht war. Credit Suisse brachen um 55,7 Prozent ein auf 0,82 Franken. Bei der Übernahme durch die UBS wird sie mit 0,76 Franken bewertet. "Dafür bekommt die UBS das Schweiz-Geschäft der Credit Suisse, das anscheinend relativ gut läuft", meinte ein Marktteilnehmer mit Blick auf positive Aspekte des Deals.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Deutsche Börse stiegen um 3 Prozent in Reichweite des Allzeithochs. "Die Aktie profitiert von der hohen Volatilität", so ein Marktteilnehmer. Rheinmetall schlossen an ihrem ersten Handelstag im DAX mit einem Plus von 5,4 Prozent. Neben der DAX-Aufnahme trieb ein deutlich erhöhtes Kursziel von JPM. Zu Hensoldt hatte sich JPM aber negativ geäußert, die Aktie verlor trotz des Aufstiegs in den MDAX 1,2 Prozent. Platz machen im DAX mussten für Rheinmetall FMC(-1,6%). Neben Hensoldt rückten Jenoptik (+1,2%) in den MDAX auf und verdrängten Software AG (-1,6%) und Verbio (-0,5%). Varta brachen um 12,3 Prozent ein. Der Batteriehersteller hatte zusätzlich zum Abstieg aus dem TecDAX eine Kapitalerhöhung angekündigt. Adler Real Estate haussierten um 58,6 Prozent auf 6,90 Euro. Die Mutter Adler Group hatte die Barabfindung zur Herausdrängung der verbliebenen Aktionäre bei der Tochter auf 8,76 Euro festgelegt. Adler Group gewannen 1,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Sonderbewegungen bei Einzelwerten wurden nicht beobchtet.

USA - AKTIEN

Fester - Die Rettung der Credit Suisse durch die UBS sorgte auch an der Wall Street für zumindest etwas Beruhigung. Zugleich gab es Berichte über weitere Stabilisierungsmaßnahmen für die in Schwierigkeiten geratene First Republic Bank (-47,1%). Das sorgte dafür, dass ein gewisses Misstrauen und die Sorge vor einer neuen Finanzkrise nach den jüngsten Pleiten unter US-Regionalbanken blieb. Für den Bankensektor im S&P-500 ging es um 0,6 Prozent nach oben. Im Dow gehörten Bankenwerte zu den Gewinnern. Für Goldman Sachs ging es um 2,0 Prozent nach oben, für JP Morgan um 1,1 Prozent. Die Amazon-Aktie verlor 1,3 Prozent. Der Online-Handelsriese baut weitere 9.000 Arbeitsplätze ab, zusätzlich zu den bereits angekündigten insgesamt rund 18.000 Stellenstreichungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,96 +14,1 3,82 -45,8 5 Jahre 3,58 +7,0 3,51 -42,1 7 Jahre 3,56 +5,8 3,51 -40,6 10 Jahre 3,48 +5,2 3,43 -39,9 30 Jahre 3,66 +3,8 3,63 -30,6

Am Rentenmarkt gaben die Notierungen nach, im Gegenzug stiegen die Renditen. Marktteilnehmer sprachen von einer wieder zunehmenden Risikoneigung, nachdem Anleihen zuletzt als sicherer Hafen staken Zulauf erhalten hatten vor dem Hintergrund der Probleme im Bankensektor. Zudem belastete die Aussicht auf weiter steigende Zinsen durch die Fed am Mittwoch. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird bei 75 Prozent gesehen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0706 -0,2% 1,0723 1,0721 +0,0% EUR/JPY 140,71 -0,1% 140,91 141,13 +0,3% EUR/CHF 0,9969 +0,1% 1,0766 0,9932 +0,7% EUR/GBP 0,8741 +0,1% 0,8734 0,8740 -1,2% USD/JPY 131,48 +0,1% 131,41 131,64 +0,3% GBP/USD 1,2248 -0,2% 1,2278 1,2267 +1,3% USD/CNH 6,8792 +0,1% 6,8751 6,8767 -0,7% Bitcoin BTC/USD 27.742,71 -1,0% 28.025,62 27.611,86 +67,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar verlor mit den Rettungsmaßnahmen um die Credit Suisse Zulauf als sicherer Hafen. Der Dollarindex gab 0,4 Prozent ab - der Euro stieg auf 1,0723 Dollar nach einem frühen Tagestief bei 1,0631 Dollar. Im Handel hieß es zudem, angesichts der Probleme im Bankensektor steige die Wahrscheinlichkeit einer taubenhafteren Tonlage der US-Notenbank, wenn diese am Mittwoch ihre Zinsentscheidung verkünde.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,87 67,82 -1,4% -0,95 -16,7% Brent/ICE 73,11 73,79 -0,9% -0,68 -14,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise schlossen nach zwischenzeitlichen erneuten Abgaben im Plus - parallel zur Entspannung im Bnkensektor nach der Rettung der Credit vSuisse durch die Übernahme durch die UBS. Für WTI und Brent ging es um bis zu 1,2 Prozent aufwärts.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.973,75 1.978,38 -0,2% -4,63 +8,2% Silber (Spot) 22,44 22,54 -0,4% -0,09 -6,4% Platin (Spot) 986,35 993,05 -0,7% -6,70 -7,7% Kupfer-Future 3,94 3,95 -0,4% -0,01 +3,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte zunächst deutlich zu und stieg auf 2.015 Dollar. So teuer war das Edelmetall zuletzt im April 2022. Der Goldpreis war zunächst einer der Gewinner der krisenhaften Entwicklung bei den Banken, gab die Gewinne mit der sich dann durchsetzenden Entspannung an den Börsen dann aber größtenteils wieder ab und ging wenig verändert mit 1.979 Dollar aus dem Tag.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die Reserve Bank of Australia (RBA) will auf ihrer nächsten Sitzung am 4. April über eine Pause bei ihren Zinserhöhungen diskutieren.

DEUTSCHLAND - Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen, nachdem sie im Januar noch um 0,8 Prozent gestiegen waren. Hauptursache war ein Rückgang von 4,2 Prozent bei den Gemeinschaftssteuern, zu dem maßgeblich steuerliche Erleichterungen wie die Erhöhung von Grundfreibetrag und Verschiebung der Tarifeckwerte durch das Inflationsausgleichsgesetz sowie die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme beitrugen.

EU - Einstimminigkeitsprinzip

Bundeskanzler Olaf Scholz hat tiefgreifende EU-Reformen gefordert und ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips als unvermeidbar bezeichnet. "Es muss so sein, dass nicht ein Land alles aufhalten kann", sagte Scholz. Er pocht darauf, bei bestimmten Aufgaben mit qualifizierter Mehrheit entscheiden zu können und nannte als Beispiele die auswärtige Politik oder bestimmte Finanzthemen wie Steuerfragen.

FRANKREICH - Rentenreform

Die umstrittene Rentenreform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorbei an einer Abstimmung im Parlament ist verabschiedet. Die Regierung überstand zwei damit verbundene Misstrauensanträge. Damit steigt das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre. Nach der Verabschiedung kam es landesweit zu Protesten.

GLOBALE MINDESTSTEUER

Das Bundesfinanzministerium hat einen Entwurf für das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur globalen Mindeststeuer in deutsches Recht vorgelegt. Steuerpflichtig sollen demnach vor allem Geschäftseinheiten sein, die im Inland gelegen sind und zu einer Unternehmensgruppe gehören, die in ihren Konzernabschlüssen in mindestens zwei der letzten vier Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder mehr ausgewiesen hat.

ISRAEL - Politik

Die rechtsreligiöse Regierung Israels hat einen Teil ihrer umstrittenen Justizreform geändert. Ein bereits in erster Lesung angenommener Gesetzentwurf zur Änderung der Auswahl von Richtern wurde modifiziert. Die neue Fassung sieht eine Vergrößerung des Gremiums zur Ernennung von Richtern vor.

KLIMAWANDEL

Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif sieht keine realistische Chance mehr, das 1,5-Grad-Limit der Erderwärmung noch einzuhalten. "Das ist ein Selbstbetrug", kommentierte er den neuen Report des Weltklimarates IPCC.

TÜRKEI/SYRIEN - Erdbebenfolgen

Sechs Wochen nach den verheerenden Erdbeben sind bei einer internationalen Geberkonferenz mehr als 7 Milliarden Euro an Hilfen zusammengekommen.

BANKENSEKTOR EUROZONE

Banken des Euroraums sind nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde kaum von der Abschreibung von CoCo-Anleihen wie im Fall der Übernahme der Credit Suisse betroffen. "Ich habe meine Mitarbeiter gebeten, das zu untersuchen. Das Ergebnis ist, dass die Exponierung gegenüber Credit Suisse sehr gering ist, besonders in Bezug auf AT1", sagte Lagarde in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Systemrisikorats ESRB im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments.

HELLA

wird für 2022 in Summe 2,88 Euro je Aktie Dividende ausschütten. Zusätzlich zur Regeldividende von 0,27 Euro soll infolge des Ausstiegs aus dem Gemeinschaftsunternehmen HBPO eine Sonderdividende von 2,61 Euro kommen. Die mittlerweile zum französischen Konzern Forvia gehörende Hella hatte dies so bereits in Aussicht gestellt. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Hella weiter mit einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatz zwischen 8,0 und 8,5 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge wird auf 5,5 bis 7,0 Prozent prognostiziert.

VANTAGE TOWERS

Oak Holdings, das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und den Investoren GIP und KKR, strebt das Delisting von Vantage Towers an. Im Rahmen des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots bietet es 32,00 Euro je Aktie, entsprechend dem Preis des im vergangenen Jahr vorgelegten Übernahmeangebots. Zuletzt lag der Kurs bei 33,32 Euro.

AMADEUS FIRE

geht davon aus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahresverlauf 2023 weiter stabilisiert und strebt eine Umsatz- und Gewinnsteigerung an. Im vergangenen Jahr wurden bei Umsatz und operativem EBITA neue Höchststände erreicht. Das Unternehmen will eine um 48 Prozent höhere Dividende von 4,50 Euro je Aktie zahlen. Im laufenden Jahr strebt Amadeus Fire einen Umsatz von 440 bis 470 (2022: 407,1) Millionen Euro und ein operatives EBITA von 73 bis 79 (68) Millionen Euro an.

CREDIT SUISSE

Die geplante Übernahme durch die UBS hat positive Auswirkung auf die Bonität. Die Ratingagenturen S&P und Moody's setzten die Credit Suisse auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Heraufstufung.

FERRARI

ist offenbar das Ziel einer Cyberattacke geworden und untersucht laut Mitteilung einen entsprechenden Vorfall, nachdem eine Tochtergesellschaft eine Lösegeldforderung bezüglich Kundenkontaktdaten erhalten habe. Der Cyberangriff soll keine Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben.

UBS

S&P Global Ratings hat den Ausblick nach der Ankündigung der milliardenschweren Übernahme von Credit Suisse auf negativ von stabil gesenkt. Die Bonitätsnoten wurden zunächst mit A- bzw. A-2 bestätigt.

