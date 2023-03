Der US-Elektroautobauer Tesla hat knapp ein Jahr nach dem Produktionsstart in Brandenburg beim Land einen Antrag auf Ausbau des Werks eingereicht. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Für den Ausbau braucht es viele zusätzliche Mitarbeiter. Das könnte sich durchaus schwieriger gestalten. Schon jetzt hat der Autobauer zunehmend Probleme, neue Fachkräfte zu finden.Der Antrag zum Ausbau beziehe sich vor allem auf Änderungen an der bestehenden Fabrik in Grünheide bei Berlin, heißt es. Danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...