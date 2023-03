RWE weist für 2022 einen operativen Verlust aus. Das Ergebnis nach Steuern profitiert von einer Steuergutschrift in Milliardenhöhe. Amadeus Fire schließt das Geschäftsjahr 2022 mit guten Zahlen ab. Der Personalvermittler beteiligt die Aktionäre und erhöht die Dividende um 48 %. Keine Beruhigung bei der First Republic Bank. Trotz umfassender Stützungsmaßnahmen bricht der Aktienkurs weiter ein.Der Aktienhandel in Asien folgt am Dienstagmorgen den positiven Vorgaben aus den USA. Alle Benchmarks verbessern sich leicht, wobei der Taiwan Weighted ...

