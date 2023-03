Die Aktien der Commerzbank haben im Zuge des Bankenbebens ebenfalls ordentlich zu Kämpfen. Ausgehend von ihrem jüngsten Verlaufshoch Anfang März korrigierten die Scheine in der Spitze um 30 Prozent. Am gestrigen Montag konnte sich der Wert jedoch wieder berappen und verteidigte eine wichtige Marke.Seit Juli hat die Commerzbank-Aktie eine beachtliche Rally an den Tag gelegt. Peu a peu kletterte sie bis Anfang März um 112 Prozent gen Norden. Nahezu exakt an der 12-Euro-Marke nahm nun aber der Höhenflug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...