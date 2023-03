Die Notübernahme der Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS sollte Ruhe in die Finanzmärkte bringen, in Europa drehten die Kurse in der Branche gestern Mittag wieder ins Plus. Doch die Sorge vor einer Bankenkrise auch infolge der Turbulenzen in den USA schwelt an den Finanzmärkten weiter. Davon ist auch die Deutsche Bank betroffen.Trotz aller Befürchtungen präsentiert sich der deutsche Bankensektor derzeit vergleichsweise robust. Die beiden großen Institute Deutsche Bank und Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...