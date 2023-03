Auf dem Event erfahren Führungskräfte aus den Bereichen Kundenerfahrung (CX), B2C-Marketing und Digitalisierung alles über die neuesten Forschungsergebnisse und Frameworks, um die Kundenbindung zu verbessern und das Umsatzwachstum zu fördern

Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute das vollständige Konferenzprogramm für die CX EMEA-Konferenz bekannt, die vom 10. bis 11. Mai 2023 in London und digital stattfinden wird. In einer Zeit, in der Unternehmen bedingt durch Inflation, Mangel an Arbeitskräften und Lieferkettenprobleme mit starkem makroökonomischem Gegenwind konfrontiert sind, ist das Fehlen einer gemeinsamen Vision für die gesamte Organisation eine große Herausforderung. Kundenseitige Funktionsbereiche müssen jetzt ein gemeinsames, kollektives Verständnis des Kunden etablieren, das für ihre Kunden eine Wertschöpfung und ihr Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Forrester konnte feststellen, dass Unternehmen mit starker gemeinsamer Abstimmung über Funktionsbereiche wie Kundenerfahrung (CX), Marketing und Digitalisierung hinweg ein 2,4-Mal höheres Umsatzwachstum und ein 2-Mal höheres Rentabilitätswachstum verzeichnen als solche mit nur etwas oder gar keiner Abstimmung.

Die CX EMEA 2023 wird immersive Erfahrungen, Keynote-Präsentationen, Fallstudien und dedizierte rollenbasierte Breakouts mit den neuesten Forschungserkenntnissen, Modellen und Frameworks umfassen, damit Führungskräfte in den Bereichen CX, B2C-Marketing und Digitalisierung ihre Prioritäten abstimmen und langfristige Kundentreue fördern können. Wichtige Themen umfassen die Fragen, wie eine customer-obsessed Organisation geschaffen werden kann, wie Analytik und Kundenerkenntnisse genutzt werden können, um die CX-Kapitalrendite zu belegen, wie eine CX-Praxis in einer digitalen Umgebung beschleunigt werden kann und wie mit der Privatsphäre der Kunden umgegangen und ihre Daten geschützt werden können.

Darüber hinaus wird Forrester den Sieger des vom Unternehmen vergebenen 2023 EMEA Customer-Obsessed Enterprise Award würdigen und darlegen, warum das Siegerunternehmen ein Beispiel für Customer-Obsession ist, indem es den Kunden in den Mittelpunkt seiner Führung, Strategie und Prozesse rückt. Außerdem bieten sich den Konferenzteilnehmern zahlreiche Networking-Gelegenheiten mit Branchen-Peers, sie können am CX-Zertifizierungskurs von Forrester sowie auf Einladung am Executive Leadership Exchange, einem Programm für Führungskräfte, teilnehmen, um die von Forrester auf der Konferenz vermittelte Vordenkerposition praktisch umzusetzen.

Zu den wichtigsten Sessions zählen:

How To Lead A Customer-Obsessed Organisation. Lernen Sie die grundlegenden Gewohnheiten von Führungskräften kennen, die ihre Organisationen mithilfe der Grundsätze von Customer-Obsession transformiert haben.

Lernen Sie die grundlegenden Gewohnheiten von Führungskräften kennen, die ihre Organisationen mithilfe der Grundsätze von Customer-Obsession transformiert haben. Practice Responsible Design To Drive Sustainable Value. In dieser Sitzung wird besprochen, warum verantwortungsbewusstes Design zu einem wirtschaftlichen Gebot geworden ist und wie unbeabsichtigte Designfolgen gemindert werden können.

In dieser Sitzung wird besprochen, warum verantwortungsbewusstes Design zu einem wirtschaftlichen Gebot geworden ist und wie unbeabsichtigte Designfolgen gemindert werden können. How To Embrace Customer Lifetime Value. Weniger als die Hälfte der weltweiten CX-Führungskräfte können den Return-of-invest ihrer CX-Initiativen nachweisen. In dieser Sitzung wird vermittelt, wie CX-Teams den Geschäftswert klar aufzeigen können.

Weniger als die Hälfte der weltweiten CX-Führungskräfte können den Return-of-invest ihrer CX-Initiativen nachweisen. In dieser Sitzung wird vermittelt, wie CX-Teams den Geschäftswert klar aufzeigen können. The Digital Leaders Of Tomorrow. In dieser Sitzung werden die wichtigsten Attribute führender digitaler Führungskräfte definiert.

In dieser Sitzung werden die wichtigsten Attribute führender digitaler Führungskräfte definiert. Get Ready For The Age Of Cookieless Marketing. Branchendynamiken, strikte Datenschutzvorgaben und ein protektionistischeres Verbraucherverhalten stellen im Marketing Herausforderungen dar. Diese Sitzung bietet Ratschläge, um B2C-Vermarktern in diesem Umfeld zum Erfolg zu verhelfen.

"Unternehmen müssen heute mehr denn je den Kunden in den Mittelpunkt ihrer gesamten Geschäftstätigkeit stellen, um erfolgreich zu sein", so Martin Gill, Vice President und Research Director bei Forrester und Moderator der CX EMEA. "Die CX EMEA hat das Ziel, Führungskräften in den Bereichen CX, Marketing und Digitalisierung aufzuzeigen, wie sie sich mit kundenfokussierten Prioritäten ausrichten können, um eine gemeinsame Vision zu entwickeln und ihren Wachstumsmotor zu beschleunigen und dadurch nachhaltige Geschäftsergebnisse wie z. B. eine bessere Kundenbindung sowie ein höheres Umsatz- und Rentabilitätswachstum zu erzielen."

Ressourcen:

Registrieren Sie sich für die Teilnahme am CX EMEA-Event von Forrester.

Sehen Sie sich das vollständige Programm und die Liste der Redner und Präsentatoren an.

Interessierte Pressevertreter wenden sich bitte an press@forrester.com.

Erfahren Sie mehr über "Forrester Decisions" für Führungskräfte in den Bereichen Kundenerfahrung, B2C-Marketing und Digitalisierungsgeschäft und -strategie.

Folgen Sie @Forrester und ForrCX, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Über Forrester

Forrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitalisierung, Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen bei der Anwendung der Kundenbesessenheit zur Beschleunigung des Wachstums. Durch firmeneigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen von Forrester können Führungskräfte weltweit mutig Entscheidungen treffen und mit Veränderungen umgehen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Unternehmensführung, Strategie und Prozesse rücken. Für seine fundierten und renommierten Marktanalysen greift Forrester auf ein Sample von mehr als 700 000 Verbrauchern und Führungskräften in den globalen Märkten, rigorose und objektive Forschungsmethoden einschließlich Forrester Wave Bewertungen, 100 Millionen Realtime-Feedback-Abstimmungen und das geteilte Wissen unserer Kundschaft zurück. Erfahren Sie mehr unter Forrester.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005055/de/

Contacts:

Michael Burner

mburner@forrester.com