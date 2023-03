Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet hat in der vergangenen Woche 12,6% an Wert gewonnen und sich wieder an den GD200 geschoben. Rückblick: Nach einem ersten Erholungsversuch im Januar (+12,6%) sind die Kurse im Februar (-9,6%) wieder unter Druck geraten. Auch der Start in den März verlief zunächst volatil, bevor die Notierungen in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...