DJ Pernod Ricard kauft Mehrheitsanteil an US-Whiskey-Marke Skrewball

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)--Der Spirituosenkonzern Pernod Ricard will sein Portfolio an aromatisierten Whiskeys ausbauen und kauft eine Mehrheitsbeteiligung an der Whiskey-Marke Skrewball. Den Kaufpreis nannten die Franzosen nicht. Die US-Gesellschaft Skrewball, die einen Whiskey mit Erdnussbutter-Geschmack herstellt, wurde 2018 von Steven und Brittany Yeng gegründet und verkaufte laut Pernod Ricard 2022 mehr als eine halbe Million Neun-Liter-Packungen.

Pernod Ricard, die Marken wie Absolut Wodka, Jameson Whiskey und Martell Cognac im Angebot hat, sagte, dass aromatisierter Whiskey eine der am schnellsten wachsenden Spirituosenkategorien in den USA sei und ein Viertel des gesamten Whiskeyumsatzes ausmache. Pernod Ricard selbst hatte im vergangenen Jahr den aromatisierten Whiskey Jameson Orange auf den Markt gebracht.

March 21, 2023 03:43 ET (07:43 GMT)

