Charttechnisch könnte die Netflix-Aktie ihre Konsolidierungsbewegung nach der Rückeroberung der 300-Dollar-Marke bereits beendet haben - und auch auf Produktseite geht der Streaming-Riese nicht vom Gas. Denn Netflix will sein bisher dürftiges Gaming-Segment weiter ausbauen und in diesem Jahr gleich mehrere neue Spiele einführen.Laut Management seien rund 100 Spiele in der Pipeline, wovon 16 von eigenen Netflix-Studios und 70 in Zusammenarbeit mit außenstehenden Entwicklern programmiert werden sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...