UBS 2.07% Schlingel (SCHLING): Na schau an: keine Woche nach dem Sonntags-Tischchen in den USA findet im Hochgebirge der Hochfinanz ein idyllisches wochenendliches Schweizer Bergmilch-Tischchen statt. Unterlegt mit Zitaten des heutigen Tages, welche die Meinungslage eindrucksvoll untermauern, hier nun das Schweizer Bankgeheimnis, wie sie die Situation meistern wollen und welche Resultate der Alpenkäse-Häppchenverzehr gebracht hat: Nun, abgesehen davon, dass die Schweiz nun zum Sklaven einer Großbank geworden ist (die Bilanzsumme der neuen UBS ist doppelt so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz), ist nun eines ...

