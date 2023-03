FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

SVB FINL GRP 22/33 FLR US78486QAS03

SVB FINL GRP 22/28 FLR US78486QAR20

SVB FINL GRP 21/UND. FLR US78486QAP63

SVB FINL GRP 20/30 US78486QAE17

SVB FINL GRP 15/25 US78486QAD34

AB/FROM ONWARDS 21.03.2023 09:21 CET

