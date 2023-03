In den Gesprächen mit der EU-Kommission zur Übernahme von Activision Blizzard zeichnet sich ein Durchbruch ab. Ausgerechnet Sony, einer der heftigsten Kritiker des Deals, wird in den jüngsten Zugeständnissen an die Wettbewerbshüter mit keinem Wort erwähnt. Die Aktie muss nach der Rally vergangene Woche einen Rücksetzer hinnehmen.

