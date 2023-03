Potsdam (ots) -Wie kann beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) gewährleistet werden, dass nicht nur die Datenqualität stimmt, sondern auch ethische und juristische Anforderungen erfüllt werden? In diese Problematik maschinellen Lernens führt ein kostenloser Onlinekurs ein, der am 19. April auf openHPI, der offenen Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts, startet. Geleitet wird er von HPI-Professor Felix Naumann und drei anderen Fachleuten: Medienethikerin Dr. Jessica Heesen von der Universität Tübingen, Strafrechts-Professorin Frauke Rostalski von der Universität Köln und Normungsexperte Dr. Sebastian Hallensleben vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Anmelden für den zweiwöchigen Gratiskurs "KI und Datenqualität - Perspektiven aus Data Science, Ethik, Normung und Recht" können sich alle Interessierten unter https://open.hpi.de/courses/kidaten2023.Wer teilnimmt, bekommt vermittelt, wie unterschiedlich Expertinnen und Experten der Bereiche Informatik, Recht, Ethik und Normung auf die Fragestellung rund um solche Big-Data-Anwendungen blicken. "Wenn wir Künstliche Intelligenz gesellschaftlich verträglich nutzen wollen, benötigen wir für das Training der Modelle riesige Mengen an Daten, die passen und qualitativ hochwertig sind", betont Naumann, der am HPI das Fachgebiet Informationssysteme leitet. Zusammen mit den anderen Fachleuten aus der Kursleitung hat er die vielfältigen Ansprüche an die Qualität "guter" Daten im Blick."Schlechte Datenqualität kann zu Fehlentscheidungen führen""Wir zeigen Einsteigern ins Thema, auf welche Aspekte bei der Datensammlung und Verarbeitung man achten sollte, um gute, faire und ausgewogene Trainingsdaten zu verwenden und so auch faire KI-Systeme zu entwickeln", verspricht der HPI-Wissenschaftler. Nach seinen Worten wirken Anforderungen wie etwa Diskriminierungsfreiheit, Berücksichtigung von Diversität oder Arbeitnehmerdatenschutz auf die Daten und Prozesse zurück, mit denen KI-Modelle zuvor trainiert wurden. "Umgekehrt führen unvollständige, fehlerbehaftete, unpassende oder einseitige Trainingsdaten zu unsicheren Modellen", warnt Naumann. Die Ergebnisse könnten somit letztlich zu Fehlentscheidungen führen.Zusammen mit den anderen Kursleitern will der Potsdamer Informatikwissenschaftler aufzeigen, dass auch die rechtlichen Vorgaben für Test-, Validierungs- und Trainingsdaten im maschinellen Lernen sowie deren Umsetzung in Normen und Standards noch "weitgehend ungeklärt" sind. Die vier Dozenten des openHPI-Onlinekurses forschen im Rahmen des vom Bundesarbeitsministerium geförderten Projekts KITQAR (https://www.kitqar.de/de) gemeinsam an dem Thema KI und Datenqualität. Das Forschungskonsortium will bis Ende dieses Jahres praktisch anwendbare Qualitätsstandards für Test-, Validierungs- und Trainingsdaten im Bereich Künstliche Intelligenz entwickeln.Für die Nutzung von Lehrvideos, Selbsttests, Hausaufgaben und Prüfungen sowie den Austausch im Kursforum sollten die Teilnehmenden einen Zeitaufwand von bis zu fünf Stunden pro Woche kalkulieren, rät Naumann. Für die Nutzung von Lehrvideos, Selbsttests, Hausaufgaben und Prüfungen sowie den Austausch im Kursforum sollten die Teilnehmenden einen Zeitaufwand von bis zu fünf Stunden pro Woche kalkulieren, rät Naumann. Besondere technische Vorkenntnisse bräuchten Interessierte nicht mitzubringen, denn relevante Grundlagen des maschinellen Lernens würden in der Einführung erläutert. 