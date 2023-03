Unterföhring (ots) -"Ich fühle mich persönlich emotional vergewaltigt, weil immer wieder hingenommen wird, dass man nach Hause geht und mitansehen musste, wie Patienten zu Schaden kommen, weil die Politik einfach nicht aus ihrem Winterschlaf erwacht", beklagt Intensiv-Krankenpfleger Ricardo Lange (30) aus Berlin den Fachkräftemangel. "Zervakis & Opdenhövel. Live." konfrontiert Bundesarbeitsminister Hubertus Heilmit dieser und weiteren Aussagen von Arbeitgeber:innen und Angestellten aus verschiedenen Branchen zum Personal- und Fachkräftemangel in Deutschland und fragt: "Hätten Sie Lust, unter diesen Bedingungen zu arbeiten?" - am Mittwoch, 22. März 2023, ab 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Im Gespräch mit ZOL erklärt der SPD-Minister: "[...] Zum einen brauchen wir eine klischeefreie Berufsorientierung von jungen Männern und Frauen. Zum zweiten eine bessere Bezahlung sozialer Berufe. Ergänzend auch Einwanderung von Menschen, die wir brauchen." Bei der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wünscht er sich mehr Geschwindigkeit: "[...] Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dauert es genau 61 Jahre, bis wir wirklich Gleichstand haben."Weitere Themen: ZOL hakt nach. Im Oktober enthüllte "Zervakis & Opdenhövel. Live." Sicherheitslücken und chaotische Zustände beim Bodenpersonal an den Flughäfen Köln und Düsseldorf. Kurz vor der anstehenden Osterreisewelle fragt ZOL nach, was sich seitdem verändert hat - und erhält neue, brisante Informationen von Insidern. Leben auf Pump. Während Luxusmarken auch in Krisenzeiten Rekordumsätze machen, verschulden sich immer mehr junge Menschen, häufig verleitet durch "buy now, pay later"-Angebote. Ein Schuldnerberater gibt bei ZOL Tipps, wie man aus der Schuldenspirale herauskommt.Auf Kurs: ZOL macht am Mittwoch die 55 voll.In 54 Ausgaben "Zervakis & Opdenhövel. Live." kamen seit Herbst 2021 insgesamt 182 unterschiedliche Gäste im Studio, in Schalten und bei Interviewterminen zu Wort. Im Jahr 2022 erreichte das ProSieben-Journal insgesamt 18,2 Millionen Zuschauer:innen (ab drei Jahren). Das sind 24 Prozent aller potentiellen TV-Zuschauer:innen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 8,9 Millionen oder 27 Prozent in der Zielgruppe der jungen Zuschauer:innen. Zuletzt punktete das ProSieben-Journal mit Marktanteilen von bis zu 9,6 Prozent (01.03.2023) beim jungen Publikum (14-49 Jahre)."Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 22. März 2023, 21:25 Uhr, nach "TV total" live auf ProSieben und auf JoynHashtag zum Journal: ZOLPressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5468309