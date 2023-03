Die Verlagerung der Herstellung kristalliner Solarmodule in die USA bis 2035 könnte die Treibhausgasemissionen um 30 Prozent und den Energieverbrauch um 13 Prozent gegenüber dem Stand von 2020 senken. Dies haben die Wissenschaftler der Cornell University ermittelt.von pv magazine Global Die inländische Produktion von Solarmodulen könnte die Dekarbonisierung in den USA beschleunigen, wie eine neue Studie von Forschern der Cornell University zeigt. Ihre Ergebnisse haben sie in der Studie "Reshoring silicon photovoltaics manufacturing contributes to decarbonization and climate change mitigation" ...

