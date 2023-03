DAX steigt wieder über 15.000 Punkte - alle Augen auf die Fed

Aufatmen am deutschen Aktienmarkt. Anleger könnten nun von den zuletzt kräftezehrenden globalen Bankenunruhen durch die anstehende Fed-Sitzung abgelenkt werden.

Der Deutschland 40 notiert wenige Minuten nach Handelsbeginn bei rund 15.100 Zählern und damit über ein Prozent in der Pluszone. Anleger atmen nach Rettungsaktion der Credit Suisse weiter auf - Unsicherheit nicht vom Tisch Die Kombination aus der jüngsten Rettungsaktion der Credit Suisse durch die UBS Group AG nebst Stützen der Notenbanken sowie die Aussicht auf eine Tempodrosselung im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank lockt Anleger zurück an die Märkte. Angesichts der jüngsten Kursrückschläge könnten sich insbesondere Schnäppchenjäger verstärkt auf die Pirsch begeben.

So stützte eine Vereinbarung zwischen insgesamt sechs führenden Notenbanken wie durch die Fed und EZB. Sogenannte US-Dollar-Geschäfte mit einer Laufzeit von einer Woche sollen nun täglich abgehalten werden, um das internationale Geschäft mit der Weltreservewährung zu stärken.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

