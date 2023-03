Essen (ots) -Die Coronakrise war durch Lockdowns und Zugangsbeschränkungen eine schwere Zeit für die gesamte Fitnessbranche. Doch das Essener Fitnessunternehmen FitX geht gestärkt aus der Pandemie hervor und zieht trotz negativer externer Faktoren wie gestiegener Inflation und gesunkener Konsumbereitschaft nach einem ereignisreichen Jahr eine positive Bilanz. Mit rund 841.000 Mitgliedern zum Jahresende wurde nicht nur das Niveau vor der Pandemie erreicht, sondern sogar übertroffen und ein neuer Mitgliederrekord aufgestellt. Ebenfalls ein Erfolg sind die ganzjährig hohen Besuchszahlen, die das Unternehmen auch auf einen Sinneswandel der Deutschen zurückführt: Die Pandemie hat den Fokus auf die eigene Gesundheit verstärkt und den Wunsch geweckt, aktiv etwas für sich und das eigene Wohlergehen zu tun. Diesen Trend belegen auch Befragungen unter den Mitgliedern.Mit einem 15-prozentigen Zuwachs von rund 110.000 Mitgliedern blickt FitX auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, trotz denkbar schwierigen Voraussetzungen zu Jahresanfang. Das Vorjahr 2021 endete mit einem 5-prozentigen Mitgliederverlust durch die Lockdown-Monate, in denen bestehende Verträge ausliefen und neue Mitglieder durch die Schließungen nicht gewonnen werden konnten. Im Branchenvergleich schnitt das Essener Unternehmen damit verhältnismäßig gut ab, denn laut Umfragen hatten Studiobetreiber bundesweit mit bis zu 25 Prozent Mitgliederschwund zu kämpfen. Der Januar, dank der Neujahrsvorsätze vieler Menschen eigentlich stärkster Monat der Branche, blieb aufgrund der 2G-Zugangsregelungen deutlich hinter den Erwartungen. Doch auf die Anlaufschwierigkeiten folgte der Aufschwung: Parallel zur schrittweisen Lockerung der Pandemieauflagen trainierten kontinuierlich mehr und mehr Menschen in den FitX-Studios, darunter sowohl neue als auch bestehende Mitglieder.Pandemie fördert Sinneswandel hin zu gesünderer Lebensgestaltung"Durch das Coronavirus ist vielen Menschen der hohe Wert der eigenen Gesundheit nochmal ganz neu bewusst geworden. Gleichzeitig gab es durch die Lockdowns viele Einschränkungen sowohl bei den alltäglichen Wegen aber auch den Sportmöglichkeiten - hier haben wir wahrscheinlich alle bemerkt, wie wichtig Bewegung nicht nur für das körperliche, sondern auch das mentale Wohlbefinden ist. Diese beiden Faktoren stehen für uns in einem engen Zusammenhang und sind Auslöser für einen Sinneswandel hin zu einer gesünderen, aktiveren Lebenshaltung. Immer mehr Menschen möchten durch Sport aktiv etwas für sich und ihre Gesundheit tun", fasst Markus Vancraeyenest, CEO und Vorstand der FitX Holding SE, zusammen. "Diesen Trend bestätigen auch unsere Besuchszahlen. Während wir vor der Pandemie im Jahresverlauf traditionell bestimmte Zeiten hatten, in denen besonders viel trainiert wurde, konnten wir in 2022 durchgängig hohe Besuchszahlen verzeichnen."Auch die quartalsweise durchgeführten Mitgliederumfragen mit durchschnittlich rund 2.000 Teilnehmer:innen bestätigen den neuen Fokus auf die Gesundheit. Auf die Frage "Welcher Effekt ist dir bei deinem Fitnesstraining wichtig?" steht seit der Pandemie die Antwort "Gesund bleiben" auf dem ersten Platz, während es vor der Coronakrise noch eher um äußerlich sichtbare Faktoren ging. Auch der Fokus auf das mentale Wohlbefinden hat sich verstärkt: Knapp 70 Prozent der Mitglieder geben an, sich nach ihrem Training gesünder zu fühlen. "Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen bei uns etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun", so Vancraeyenest.Expansion in Zeiten der Pandemie und die Bedeutung des Standorts NRWNachdem im Vorjahr die Zeit der Lockdowns vor allem für die Renovierung bestehender Standorte genutzt wurde, konnten im Jahr 2022 mit sieben neuen Studios auch weitere Regionen erschlossen werden. Neben dem ersten Baden-Württemberger Studio in Ulm gab es im Juli einen besonderen Meilenstein zu feiern: Die Eröffnung des 100. FitX-Studios, nicht weit vom Gründungsort des Essener Unternehmens. Denn obwohl FitX inzwischen deutschlandweit vertreten ist, spielt die Heimatregion in Nordrhein-Westfalen weiterhin eine wichtige Rolle, nicht nur bei der Expansion. "Die Eröffnung unseres 100. Studios in Wuppertal ist für uns auch ein klares Bekenntnis zu unserem Standort in Nordrhein-Westfalen. Hier ist FitX mit nur einem Studio gestartet und jetzt mit über 50 Standorten vertreten. Das macht es zu unserem stärksten Bundesland", so Vancraeyenest. "Wir glauben fest an die Möglichkeiten, die sich hier für Unternehmen bieten, trotz oder gerade wegen des Strukturwandels in einigen Regionen. Dadurch bieten sich an vielen Stellen auch neue Chancen - für uns zum Beispiel im Immobilienbereich, einige unserer Studios sind in ehemaligen Produktionsstätten. Wir investieren bei einer Neueröffnung im Schnitt rund 2,5 Millionen Euro und schrecken auch nicht vor größeren Projekten zurück, wenn wir Potential sehen. Die Sanierung eines alten, leerstehenden Gebäudes hin zu einem modernen Fitnessstudio mit einem festen Stamm an regelmäßig dort trainierenden Mitgliedern kann ein ganzes Umfeld beleben und aufwerten. Und so wieder interessant für andere Unternehmen machen."Auch in bestehende Standorte wurde im Rahmen der Expansionsstrategie investiert: Bundesweit wurden neun Studios umfassend gemäß des neusten Raumkonzepts renoviert und mit Geräten der neusten Generation ausgestattet. Pro Standort wurde je nach baulichen Gegebenheiten bei den Renovierungsarbeiten eine Summe von einer halben Million bis zu einer Millionen Euro investiert.Investiert wurde auch in die digitale Expansion: Große Teile der unternehmensinternen IT-Landschaft wurden in 2022 umgebaut und für ein weiteres Wachstum in der Zukunft breiter aufgestellt. Im Rahmen der Umstellung wurde auch eine neue Mitglieder-App eingeführt, in der nicht nur Trainingspläne oder die aktuelle Studioauslastung eingesehen, sondern auch Vertragsdaten angepasst werden können. Die App wird kontinuierlich weiter ausgebaut und mit zusätzlichen, praktischen Funktionen ausgestattet.Ausblick auf das neue GeschäftsjahrFür die Zukunft des Unternehmens wurde bereits zu Jahresbeginn eine weitere Weiche gestellt: Die Immobilie an der Ruhrallee 165 in Essen, in der sich bereits ein FitX-Studio sowie Büros des Unternehmens befinden, wurde im Januar 2023 aufgekauft. Hier sollen nach umfangreichen Renovierungsarbeiten die bislang auf zwei Essener Standorte aufgeteilten Büros endlich unter einem Dach zusammenfinden."Die Pandemie war eine schwere Zeit für die gesamte Fitnessbranche, auch für FitX. Aber wir haben sie überstanden, ohne Mitarbeitende entlassen oder Standorte schließen zu müssen. Mehr noch: Wir konnten das Jahr 2022 mit einem neuen Mitgliederrekord abschließen. Jetzt ist es uns wichtig, nach vorne zu schauen, gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und unseren Mitgliedern", so Vancraeyenest. Neben der geplanten Expansion mit vier Neueröffnungen in Berlin, Regensburg, Hilden und Kaiserslautern sind rund 15 Renovierungen bestehender Standorte geplant. Dazu Vancraeyenest: "Unsere Mitglieder stehen im Zentrum unseres Unternehmens. Wir freuen uns über Neuanmeldungen in unseren frisch eröffneten Studios, aber es ist uns mindestens genauso wichtig, unsere Bestandsmitglieder nicht aus den Augen zu verlieren. Deswegen investieren wir in regelmäßigen Abständen in unsere bestehenden Standorte und renovieren sie umfassend. So bedanken wir uns bei langjährigen Mitgliedern für ihre Treue." Mit dem Blick auf die Zukunft sollen in diesem Jahr weitere wichtige Themen auf den Weg gebracht werden: "Unser Ziel für 2023 ist es, uns bestmöglich für ein weiteres Wachstum aufzustellen. Wir haben uns in nur 13 Jahren von einem Start-up zu einem Unternehmen mit rund 3.400 Mitarbeitenden und über 100 Studios entwickelt. Das stellt uns kontinuierlich vor die Herausforderung, auch unsere eigenen Prozesse und Strukturen mitwachsen zu lassen. Hier haben wir verschiedene Punkte definiert, die wir optimieren möchten. Darauf liegt aktuell unser voller Fokus, um in 2024 den Startschuss für eine noch breitere Expansion in den Folgejahren zu zünden. Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich ein Training anzubieten, das eine positive Veränderungskraft mit sich bringt, für Körper und Geist."Das Prinzip FitXFitX ist das nach Mitgliederzahl zweitgrößte Fitnessunternehmen Deutschlands und steht für ein transparentes Angebot: Für 24 Euro pro Monat kann man an 24 Stunden pro Tag und an sieben Tagen in der Woche in sieben unterschiedlichen Bereichen trainieren. Neben individueller Trainingsbetreuung und einer großen Auswahl an Kursen sind Getränke, Duschen und Parkplätze inklusive. Mit der Mitgliedskarte kann deutschlandweit in allen 102 FitX-Studios trainiert werden. Das Motto von FitX ist Fitness "FOR ALL OF US": Unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Trainingslevel oder -ziel ist hier jede:r willkommen, um bei FitX etwas für sich und die eigene Gesundheit zu tun.Pressekontakt:Pressestelle FitXJohanna PistorE-Mail: presse@fitx.deTel: +49 2018067457-62Original-Content von: FitX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117451/5468367