Das spanische Raketensystem Miura 1 ist ein privates europäisches Projekt, um wiederverwendbare Raketen in den Orbit zu schicken. Für ein paar Minuten wären sie in der Schwerelosigkeit. Die wiederverwendbare Rakete Miura 1 wird auf ihren Jungfernflug vorbereitet. Das Projekt des Startups PLD Space wäre das erste seiner Art in Europa. Im südspanischen Hueva laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Miura soll am Ende bis zu 100 Kilogramm kommerzielle Nutzlast in den Orbit bringen. Auch Experimente in Mikrogravitation seien möglich, schreibt der ...

