München (ots) -Gleich zweimal neu bei PAYBACK: Die Stelle eines Chief Technology Managers (CTO) und der TECH- und Digitalexperte Holger Stary. Er wird künftig einen der wichtigsten und größten Bereiche beim marktführenden Bonusprogramm verantworten. Stary, der von Home Shopping Europe (HSE) kommt, soll die Digitalisierung und TECH-Transformation von PAYBACK weiter vorantreiben. "Die konsequente Ausrichtung auf die Kund:innen, die Reichweite und das spannende Geschäftsmodell von PAYBACK faszinieren mich. Gerade für Tech-, Product und Data-Expert:innen bietet dieses Unternehmen unglaublich viele Möglichkeiten und Herausforderungen", so der neue PAYBACK CTO Holger Stary."Mit Holger setzen wir unsere technische Transformation weiter fort, damit unsere Partnerunternehmen und unsere 31 Millionen Kund:innen noch schneller von unseren technischen und funktionalen Innovationen profitieren können. Die Kombination aus umfangreichem Digital-Knowhow und langjähriger Retail-Erfahrung macht Holger zu einem idealen Kollegen für diese Position", so PAYBACK Geschäftsführer Conrad Pozsgai.Holger Stary startete seine berufliche Karriere bei T-Systems im Bereich Datenbanken. Nach verschiedenen leitenden IT-Positionen bei bekannten Unternehmen wie Media Markt Saturn hat Stary zuletzt als Director Digital Technology die Digitale Transformation bei HSE (Home Shopping Europe) verantwortet. Durch die datengetriebene Produktentwicklung konnte er den Umsatz der digitalen Kanäle bei HSE signifikant steigern sowie die unternehmensweiten IT-Prozesse erneuern.Ein Pressebild finden Sie hier (https://www.payback.group/de/presse/bild-und-filmmaterial/management-payback-team).Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist 17facher "Top Employer".Pressekontakt:Nina PurtscherPAYBACK GmbHTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.GROUP | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5468386