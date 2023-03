Neue Gerüchte gibt es am Dienstag zu den Abspaltungsplänen für die Stahlsparte von Thyssenkrupp. Laut einem Bericht im Handelsblatt ist der Aufsichtsrat zwar nach wie vor uneins über die richtige Strategie, doch es gibt neue Interessenten für das Geschäft. Eine Entscheidung steht allerdings weiterhin aus.Auf einer Sondersitzung des Gremiums am 31. März wolle Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz ihre Pläne für eine Trennung von der Stahlsparte vorstellen, schreibt das Handelsblatt am Dienstag. Teile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...