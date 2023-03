Auf der Invest 2023 in Stuttgart präsentiert sich auch Forex.com als Aussteller. DER AKTIONÄR TV hat mit Philip Papageorgiou, Head of Investment Research über den Start am deutschen Markt gesprochen. Im Interview spricht Papageorgiou über die Gründe für diesen Schritt. Außerdem äußert er sich dazu, was dabei helfen kann, im Trading Fortschritte zu erzielen. Mehr dazu im Video.